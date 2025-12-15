Logo
Kompletna trilogija "Gospodar prstenova" se vraća u bioskope

Izvor:

Glas Srpske

15.12.2025

12:52

Комплетна трилогија "Господар прстенова" се враћа у биоскопе

Legendarna filmska triologija Pitera Džeksona u kompletnom trajanju od 11 sati epske filmske sage ponovo će se moći gledati onako kako je i zamišljena, na bioskopskom platnu.

Naime, povodom 25 godina od izlaska "Gospodara prstenova: Družina Prstena", "Fatom Entertejment" i "Vorner Bros" najavili su ponovno prikazivanje čitave trilogije u produženim verzijama.

Reprizna prikazivanja biće dostupna u "DBOX" formatima od 16. do 19. januara, što znači da će gledaoce tokom projekcije pratiti pokreti i vibracije koji simuliraju putovanje ka Mordoru zajedno sa From i družinom. Za ljubitelje klasičnog bioskopskog iskustva, trilogija će biti prikazana i u standardnom formatu od 23. do 25. januara.

Poseban dodatak za kolekcionare biće limitirana serija tematskih proizvoda na pultovima za posluženje. Ulaznice su već puštene u prodaju.

Tagovi:

gospodar prstenova

kino

film

