Kompletna trilogija "Gospodar prstenova" se vraća u bioskope

Izvor:
Glas Srpske
15.12.2025
12:52
Komentari:0
Legendarna filmska triologija Pitera Džeksona u kompletnom trajanju od 11 sati epske filmske sage ponovo će se moći gledati onako kako je i zamišljena, na bioskopskom platnu.
Naime, povodom 25 godina od izlaska "Gospodara prstenova: Družina Prstena", "Fatom Entertejment" i "Vorner Bros" najavili su ponovno prikazivanje čitave trilogije u produženim verzijama.
Reprizna prikazivanja biće dostupna u "DBOX" formatima od 16. do 19. januara, što znači da će gledaoce tokom projekcije pratiti pokreti i vibracije koji simuliraju putovanje ka Mordoru zajedno sa From i družinom. Za ljubitelje klasičnog bioskopskog iskustva, trilogija će biti prikazana i u standardnom formatu od 23. do 25. januara.
Poseban dodatak za kolekcionare biće limitirana serija tematskih proizvoda na pultovima za posluženje. Ulaznice su već puštene u prodaju.
