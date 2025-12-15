Radnici Luvra počeli sa štrajkom: ''Nećemo ćutati dok se muzej raspada''

Najposjećeniji muzej na svijetu, koji je posljednjih nedjelja pogođen krađama nakita, oštećenjem od curenja vode i bezbjednosnim problemima, mogao bi biti djelimično ili potpuno zatvoren u jednom od najprometnijih perioda u godini, izvještava Gardijan.

Svijet Pljačkaši Luvra izmakli policiji za 30 sekundi: Istraga otkrila velike propuste

Pljačka koja je prolila tajnu

Muzej se još uvijek oporavlja od šokantne pljačke 19. oktobra, kada je banda upala usred bijela dana i ukrala francuske krunske nakite, vrijedne procijenjenih 88 miliona evra, za samo sedam minuta, bježeći na skuterima. Iako su četiri osumnjičena uhapšena, nakit nikada nije pronađen.

Kao da to nije bilo dovoljno, u novembru je curenje vode oštetilo stotine dnevnika i dokumenata u egipatskom dijelu, a galerija sa devet soba u kojoj se nalazi drevna grčka keramika zatvorena je zbog rizika od urušavanja plafona.

Sva tri sindikata u Luvru, CGT, Court i CFDT, najavili su nastavak štrajka, rekavši: ''Danas se zaposleni osjećaju kao posljednji bastion pred kolapsom.“ Kažu da je pljačka nakita samo istakla godine teškoća, smanjenja broja zaposlenih i nedovoljnih državnih ulaganja u muzej, koji je prošle godine privukao 8,7 miliona posjetilaca.

Kultura Zaposleni u Luvru najavili štrajk: Žale se na loše uslove rada

Diskriminatorne cijene karata

Sindikati su posebno kritični prema odluci uprave da poveća cijene karata za posjetioce van Evropskog ekonomskog prostora za 45% kako bi finansirala neophodne renovacije. To znači da će posjetioci iz SAD, Velike Britanije i Kine, koji čine značajan dio posjetilaca, plaćati 32 evra za ulaz od januara.

''Smatramo da je ovo neprihvatljiva diskriminacija“, rekao je Kristijan Galani, zvaničnik CGT-a. ''Još gore, ovi posjetioci bi morali da plate više da bi vidjeli trošni muzej, gdje ne mogu da pristupe cijeloj kolekciji jer hronično nemamo dovoljno osoblja, a sobe su redovno zatvorene.“

Galani je dodao da je ''apsolutni skandal“ što posjetioci određenih nacionalnosti moraju da ''plate za godine nagomilanih nedostataka“ u muzeju čija kolekcija uključuje dijela iz cijelog svijeta. ''To je suprotno univerzalnosti kulture i ideji jednakog pristupa“, rekao je. ''Na primjer, ovo će uticati na britanske turiste, a ipak, ako odem u Britanski muzej, ulaz je besplatan.“

Svijet Luvr povećava cijene karata za turiste van EU za 45 odsto

Godine zanemarivanja

Sindikati su takođe zabrinuti zbog uslova rada i nedostatka osoblja, nakon što je od 2015. godine ukinuto 200 radnih mjesta, od kojih su mnoga u sektoru bezbijednosti. Galani, koji radi noćnu smjenu u kontrolnoj sobi obezbjeđenja, rekao je o štrajku: „Toliko smo iscrpljeni; ovo je jedini preostali način da se čuje naš glas.

Problemi su se gomilali godinama, a pljačka je sve to iznijela na vidjelo. Renoviranje zgrade i mjere bezbjednosti za zaštitu kolekcije su zanemarene.“ Njegove riječi potvrdio je prošlog mjeseca izvještaj francuskog državnog revizora, u kojem se navodi da su nadogradnje bezbjednosti sprovedene ''žalosno neadekvatnim tempom“ i da je muzej dao prioritet ''visokoprofilnim i atraktivnim operacijama“ u odnosu na zaštitu.

''Šokiran sam onim što sam otkrio“

Gi Tubijana, visoki policijski zvaničnik i savjetnik za bezbjednost koji je učestvovao u istrazi nakon pljačke, rekao je senatorima da je ''šokiran“ onim što je otkrio u muzeju. ''Došlo je do niza propusta koji su doveli do katastrofe, ali nikada ne bih pomislio da Luvr može imati toliko propusta“, rekao je.

Ministarka kulture Rašida Dati rekla je da je preliminarna istraga otkrila ''hronično potcjenjivanje“ rizika od provale i ''nedovoljno ulaganje u mjere bezbjednosti“. Filip Žost, koji je vodio restauraciju katedrale Notr Dam, trebalo je sljedećeg mjeseca da pokrene studiju o ''dubokoj reorganizaciji“ Luvra. Ironično, direktorka Luvra, Lorans de Kar, je više puta upozoravala, kao i sindikati, na loše stanje muzeja. U januaru je rekla da je posjeta prepunoj zgradi postala ''fizička tortura“, što je navelo predsjednika Emanuela Makrona da najavi veliki projekat izgradnje novog ulaza i posebne sobe za najpoznatiji portret na svijetu, Mona Lizu, prenosi Indeks.