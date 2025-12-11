Logo
Large banner

Пљачкаши Лувра измакли полицији за 30 секунди: Истрага открила велике пропусте

Извор:

СРНА

11.12.2025

09:54

Коментари:

0
Пљачкаши Лувра измакли полицији за 30 секунди: Истрага открила велике пропусте
Фото: Tanjug/AP/Thomas Padilla

Лопови који су у октобру из музеја Лувр украли крунске драгуље вриједне 88 милиона евра побјегли су само 30 секунди прије доласка полиције, рекли су чланови истраге коју води француски Сенат.

Посланици су детаљно описали низ безбедносних пропуста који су омогућили банди да побјегне усред бијела дана, пренио је АП.

Парламентарна истрага, покренута након пљачке 19. октобра, открила је да је функционисала само једна од двије камере које су покривале мјесто провале и да обезбјеђење није имало довољно екрана за праћење снимака у реалном времену.

Када се аларм коначно огласио, полиција је првобитно послата на погрешну локацију, рекли су истражиоци сенаторима.

"Плус-минус 30 секунди, стражари или полиција могли су да их пресретну", рекао је шеф истраге Ноел Корбин у обраћању члановима Сената.

Horoskop

Занимљивости

Ово су три генијалца хороскопа: Да ли сте међу њима?

У извјештају се указује на застаријелост опреме, неријешене пропусте назначене у ранијим ревизијама и лошу координацију између Лувра и његових надзорних органа.

Истражиоци наводе да је балкон који су лопови искористили годинама раније означен као слаба тачка, али да никада није додатно заштићен.

Подијели:

Тагови:

Luvr

istraga

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ово су три генијалца хороскопа: Да ли сте међу њима?

Занимљивости

Ово су три генијалца хороскопа: Да ли сте међу њима?

27 мин

0
Ако примите ове поруке од мушкарца, јасно вам поручује да га не занимате

Љубав и секс

Ако примите ове поруке од мушкарца, јасно вам поручује да га не занимате

30 мин

0
Слетио са пута: Повријеђен возач код Мркоњић Града

Хроника

Слетио са пута: Повријеђен возач код Мркоњић Града

32 мин

0
Лавров: Европa жели прекид ватре како би се "одморили" и поново започели конфликт

Свијет

Лавров: Европa жели прекид ватре како би се "одморили" и поново започели конфликт

34 мин

0

Више из рубрике

Нови саобраћајни се почео користити у Европи - доноси казне и до 200 евра, а ево шта тачно значи

Свијет

Нови саобраћајни се почео користити у Европи - доноси казне и до 200 евра, а ево шта тачно значи

34 мин

0
Лавров: Европa жели прекид ватре како би се "одморили" и поново започели конфликт

Свијет

Лавров: Европa жели прекид ватре како би се "одморили" и поново започели конфликт

34 мин

0
Задавио Кристину, па је самљео у блендеру: Муж оптужен за монструозно убиство

Свијет

Задавио Кристину, па је самљео у блендеру: Муж оптужен за монструозно убиство

1 ч

0
Ријетко морско биће испливало у Шкотској

Свијет

Ријетко морско биће испливало у Шкотској

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

10

Због саобраћајне несреће формиране километарске колоне

10

08

Ова два знака очекују абнормални финансијски приливи

10

05

Сарајлија ухапшен због сумње да је уз пријетњу пиштољем починио више крађа

10

00

Први снимци хорора на Сави, мртве извлаче из ријеке: Држали су се за сплав

09

57

Возач из Добоја ухапшен због пријетњи полицајцу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner