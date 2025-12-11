Пљачкаши Лувра измакли полицији за 30 секунди: Истрага открила велике пропусте

Извор:
Лопови који су у октобру из музеја Лувр украли крунске драгуље вриједне 88 милиона евра побјегли су само 30 секунди прије доласка полиције, рекли су чланови истраге коју води француски Сенат.
Посланици су детаљно описали низ безбедносних пропуста који су омогућили банди да побјегне усред бијела дана, пренио је АП.
Парламентарна истрага, покренута након пљачке 19. октобра, открила је да је функционисала само једна од двије камере које су покривале мјесто провале и да обезбјеђење није имало довољно екрана за праћење снимака у реалном времену.
Када се аларм коначно огласио, полиција је првобитно послата на погрешну локацију, рекли су истражиоци сенаторима.
"Плус-минус 30 секунди, стражари или полиција могли су да их пресретну", рекао је шеф истраге Ноел Корбин у обраћању члановима Сената.
У извјештају се указује на застаријелост опреме, неријешене пропусте назначене у ранијим ревизијама и лошу координацију између Лувра и његових надзорних органа.
Истражиоци наводе да је балкон који су лопови искористили годинама раније означен као слаба тачка, али да никада није додатно заштићен.
