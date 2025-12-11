Ако примите ове поруке од мушкарца, јасно вам поручује да га не занимате

Извор:
Индекс
11.12.2025
09:44
Коментари:0
Дописивање данас открива пуно више од самих ријечи; начин на који неко пише поруке може показати ниво интереса, уложен труд и стварне намјере.
Један кратки одговор можда не значи много, али када исти обрасци почну да се понављају, лако је видјети промјене у динамици. Посебно је то јасно када мушкарац полако губи интерес, јер се тај пад најчешће први примјети управо кроз начин на који се дописује, тврде стручњаци.
Свијет
Лавров: Европa жели прекид ватре како би се "одморили" и поново започели конфликт
Истакли су неколико порука које најчешће упућују на то да је интерес мушкарца почео да се гаси.
Кратке поруке без садржаја често показују да друга особа не улаже стваран труд у комуникацију. Поруке од једне ријечи не носе никакву намјеру ни енергију и остављају вама сав посао око одржавања разговора.
Психолог и бихевиорални стручњак Сем Голдстајн каже: "Размислите о људима у чијем друштву заиста уживате. То су они који слушају, постављају права питања и којима је стало до одговора". Када мушкарац жели да разговара, његова порука ће то и показати.
Одговори попут "К" или "Ок" могу бити знак мањка знатижеље и ангажмана, нарочито када му је друга особа дала прилику за разговор. Овакве поруке показују да је видио поруку, али није заинтересован да настави комуникацију.
Свијет
Нови саобраћајни се почео користити у Европи - доноси казне и до 200 евра, а ево шта тачно значи
Психолошкиња Џенис Вилхоер објашњава: "Знатижеља сигнализира интерес, отвореност и емоционалну интелигенцију - квалитете које стварају дубље односе." Ако знатижеље нема, тешко је градити повезаност.
Када порука "Заузет сам" постане уобичајени одговор, може бити знак да особу не види као приоритет. Свако има заузете дане, али када је такав одговор правило, а не изузетак, показује неравнотежу у труду.
Стручњак Брус Џеј. Ли истиче: "Није одрживо да ви сами дугорочно носите већину односа, то само значи да вас не доживљава као приоритет". Неко ко жели да гради однос потрудиће се да објасни ситуацију и предложи алтернативу.
Наизглед пристојна фраза може бити знак потпуног изостанка интереса када се стално понавља. Када другој особи стално препушта одлуку, без да нешто предложи или изрази став, показује да није укључен у комуникацију.
Друштво
Могућа чак и обустава: Шта ако не подигнете чек од пензије
Терапеут и савјетник Ден Бејтс наводи: "Покажите улагање и одмјереност тако што ћете иницирати разговоре, њежност или заједничке активности". Ако он то не ради, често значи да се емоционално повлачи.
Овако директна порука открива да он комуникацију планира искључиво према сопственим потребама. Када неко жели да гради однос, природно је да се труди да одржава контакт.
Психотерапеути Линда и Чарли Блум објашњавају: "Само они који одвоје довољно времена и енергије да се међусобно подрже у личном развоју имаће успјеха". Ако он не улаже ништа, веза тешко може напредовати.
Ако се ово догађа стално, обично значи да је изгубио интерес. Повремено заборављање је нормално, али када је ријеч о понављајућем обрасцу, ствара осјећај занемарености.
Хроника
Слетио са пута: Повријеђен возач код Мркоњић Града
Психолог Џефри Бернстајн каже: "С временом узбуђење и новост новог односа могу да изблиједе, а свакодневне рутине могу да доведу до самозадовољства". Када он стално заборавља, то јасно показује да се не труди да одржи везу живом.
Градови и општине
44 мин0
Градови и општине
50 мин0
БиХ
52 мин0
Наука и технологија
54 мин0
Најновије
Најчитаније
10
08
10
05
10
00
09
57
09
55
Тренутно на програму