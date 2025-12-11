Logo
Large banner

Ако примите ове поруке од мушкарца, јасно вам поручује да га не занимате

Извор:

Индекс

11.12.2025

09:44

Коментари:

0
Ако примите ове поруке од мушкарца, јасно вам поручује да га не занимате

Дописивање данас открива пуно више од самих ријечи; начин на који неко пише поруке може показати ниво интереса, уложен труд и стварне намјере.

Један кратки одговор можда не значи много, али када исти обрасци почну да се понављају, лако је видјети промјене у динамици. Посебно је то јасно када мушкарац полако губи интерес, јер се тај пад најчешће први примјети управо кроз начин на који се дописује, тврде стручњаци.

Сергеј Лавров

Свијет

Лавров: Европa жели прекид ватре како би се "одморили" и поново започели конфликт

Истакли су неколико порука које најчешће упућују на то да је интерес мушкарца почео да се гаси.

"Хеј..." (или само једна ријеч)

Кратке поруке без садржаја често показују да друга особа не улаже стваран труд у комуникацију. Поруке од једне ријечи не носе никакву намјеру ни енергију и остављају вама сав посао око одржавања разговора.

Психолог и бихевиорални стручњак Сем Голдстајн каже: "Размислите о људима у чијем друштву заиста уживате. То су они који слушају, постављају права питања и којима је стало до одговора". Када мушкарац жели да разговара, његова порука ће то и показати.

"К" или "Ок"

Одговори попут "К" или "Ок" могу бити знак мањка знатижеље и ангажмана, нарочито када му је друга особа дала прилику за разговор. Овакве поруке показују да је видио поруку, али није заинтересован да настави комуникацију.

voznja auto saobracaj put

Свијет

Нови саобраћајни се почео користити у Европи - доноси казне и до 200 евра, а ево шта тачно значи

Психолошкиња Џенис Вилхоер објашњава: "Знатижеља сигнализира интерес, отвореност и емоционалну интелигенцију - квалитете које стварају дубље односе." Ако знатижеље нема, тешко је градити повезаност.

"Заузет сам"

Када порука "Заузет сам" постане уобичајени одговор, може бити знак да особу не види као приоритет. Свако има заузете дане, али када је такав одговор правило, а не изузетак, показује неравнотежу у труду.

Стручњак Брус Џеј. Ли истиче: "Није одрживо да ви сами дугорочно носите већину односа, то само значи да вас не доживљава као приоритет". Неко ко жели да гради однос потрудиће се да објасни ситуацију и предложи алтернативу.

"Ако желиш"

Наизглед пристојна фраза може бити знак потпуног изостанка интереса када се стално понавља. Када другој особи стално препушта одлуку, без да нешто предложи или изрази став, показује да није укључен у комуникацију.

Пензионери

Друштво

Могућа чак и обустава: Шта ако не подигнете чек од пензије

Терапеут и савјетник Ден Бејтс наводи: "Покажите улагање и одмјереност тако што ћете иницирати разговоре, њежност или заједничке активности". Ако он то не ради, често значи да се емоционално повлачи.

"Јавићу ти се кад будем хтио"

Овако директна порука открива да он комуникацију планира искључиво према сопственим потребама. Када неко жели да гради однос, природно је да се труди да одржава контакт.

Психотерапеути Линда и Чарли Блум објашњавају: "Само они који одвоје довољно времена и енергије да се међусобно подрже у личном развоју имаће успјеха". Ако он не улаже ништа, веза тешко може напредовати.

"Заборавио сам да ти одговорим"

Ако се ово догађа стално, обично значи да је изгубио интерес. Повремено заборављање је нормално, али када је ријеч о понављајућем обрасцу, ствара осјећај занемарености.

saobraćajna nezgoda uvidjaj policija rs

Хроника

Слетио са пута: Повријеђен возач код Мркоњић Града

Психолог Џефри Бернстајн каже: "С временом узбуђење и новост новог односа могу да изблиједе, а свакодневне рутине могу да доведу до самозадовољства". Када он стално заборавља, то јасно показује да се не труди да одржи везу живом.

Подијели:

Тагови:

љубавне везе

Љубав

poruke

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ватра "прогутала" 600 бала сијена у Лакташима

Градови и општине

Ватра "прогутала" 600 бала сијена у Лакташима

44 мин

0
klkuč, nekretnina, vrata

Градови и општине

Сви станови у објекту у центру града распродани и прије почетка градње

50 мин

0
Одбор за заштиту права Срба у ФБиХ: Прекините да нам рушите крстове на гробљима

БиХ

Одбор за заштиту права Срба у ФБиХ: Прекините да нам рушите крстове на гробљима

52 мин

0
Facebook зна шта гледате и кад нисте на мрежи

Наука и технологија

Facebook зна шта гледате и кад нисте на мрежи

54 мин

0

Више из рубрике

Научници утврдили колико су људи заправо моногамни у поређењу са другим врстама

Љубав и секс

Научници утврдили колико су људи заправо моногамни у поређењу са другим врстама

15 ч

0
Par, ljubav

Љубав и секс

Ово је идеална разлика у годинама између партнера

21 ч

0
Зашто нестаје страст у везама?

Љубав и секс

Зашто нестаје страст у везама?

2 д

0
Вјеридба прстен

Љубав и секс

Овај мјесец је најпопуларнији за вјеридбе

3 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

08

Ова два знака очекују абнормални финансијски приливи

10

05

Сарајлија ухапшен због сумње да је уз пријетњу пиштољем починио више крађа

10

00

Први снимци хорора на Сави, мртве извлаче из ријеке: Држали су се за сплав

09

57

Возач из Добоја ухапшен због пријетњи полицајцу

09

55

Випотник: Хрватска да поштује међународне конвенције и статус чланице ЕУ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner