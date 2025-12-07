Овај мјесец је најпопуларнији за вјеридбе

Извор:
Сматра се да се нешто мање од половине парова вјери током зимског периода, а децембар је посебно популаран.
- Сезона вјеридби се односи на доба године када се више парова вјери него у било које друго вријеме током године. То је период испуњен љубављу, слављем и лијепим успоменама, док парови чине сљедећи велики корак на свом заједничком путовању - објашњава Киа Мари, планер вјенчања за Бридес.
Сезона вјеридби траје отприлике три мјесеца, од краја новембра до почетка фебруара, тако да се сматра да смо у најпопуларнијем периоду године за просидбу.
- Парови често желе да подијеле своје узбудљиве вијести са породицом, пријатељима и вољенима, а то је најлакше урадити око празника - објашњава организаторка вјенчања.
Ово доба године такође нуди обиље романтичног амбијента.
- Празнична атмосфера, комбинована са посебним тренуцима, попут Божића, Нове године и Дана заљубљених, инспирише многе да постављају питање док су окружени онима које воле.
Иако чувено питање, наравно, може да се постави у било ком периоду године, један мјесец се издваја као најпопуларнији мјесец за просидбу.
- Децембар је далеко најпопуларнији мјесец за веридбе - каже Мари.
Према истраживању преко 11 процената вјеридби се дешава током посљедњег дана у години (што је концентрисанији проценат него било које друго вријеме). Студија је такође истакла да се већина чувених питања деси током зимских путовања.
