Овај мјесец је најпопуларнији за вјеридбе

Извор:

Магазин новости

07.12.2025

16:24

Вјеридба прстен
Фото: Jesus Arias/Pexels

Сматра се да се нешто мање од половине парова вјери током зимског периода, а децембар је посебно популаран.

- Сезона вјеридби се односи на доба године када се више парова вјери него у било које друго вријеме током године. То је период испуњен љубављу, слављем и лијепим успоменама, док парови чине сљедећи велики корак на свом заједничком путовању - објашњава Киа Мари, планер вјенчања за Бридес.

Ана Радовић

Хроника

Откривен могући узрок несреће у којој су страдали Ана и Стојкетов тјелохранитељ

Сезона вјеридби траје отприлике три мјесеца, од краја новембра до почетка фебруара, тако да се сматра да смо у најпопуларнијем периоду године за просидбу.

- Парови често желе да подијеле своје узбудљиве вијести са породицом, пријатељима и вољенима, а то је најлакше урадити око празника - објашњава организаторка вјенчања.

Ово доба године такође нуди обиље романтичног амбијента.

Полиција Србија

Хроника

Аутомобил завршио у каналу, има повријеђених

- Празнична атмосфера, комбинована са посебним тренуцима, попут Божића, Нове године и Дана заљубљених, инспирише многе да постављају питање док су окружени онима које воле.

Најпопуларнији мјесец за просидбу

Иако чувено питање, наравно, може да се постави у било ком периоду године, један мјесец се издваја као најпопуларнији мјесец за просидбу.

- Децембар је далеко најпопуларнији мјесец за веридбе - каже Мари.

Марина Висковић

Сцена

Пјевачица проговорила о колегама: ''Нико ми није толико битан на естради''

Према истраживању преко 11 процената вјеридби се дешава током посљедњег дана у години (што је концентрисанији проценат него било које друго вријеме). Студија је такође истакла да се већина чувених питања деси током зимских путовања.

