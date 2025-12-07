Откривен могући узрок несреће у којој су страдали Ана и Стојкетов тјелохранитељ

Извор:
Блиц
07.12.2025
16:18
У тешкој саобраћајној несрећи у Овчарско-кабларској клисури животе су изгубили Ана Радовић са Златибора и Александар Масалушић из Прибоја који је управљао џипом марке ауди.
У медијима се првобитно појавила информација да је "ауди SQ" којим је управљао Александар у тренутку саобраћајне несреће која се десила на магистралном путу Чачак-Пожега која се догодила 23. новембра, имао љетне гуме.
Тада се спекулисало да су управо љетне гуме проузроковале саобраћајну несрећу, у којој су страдали он и Ана Радовић, на магистралном путу који је био клизав због падавина које су биле присутне претходних дана у том дијелу Србије.
Међутим, вјештачење аутомобила доказало је да је "ауди" у тренутку несреће ипак имао зимске гуме.
"Прегледом возила од стране сталног судског вјештака саобраћајне струке констатовано је да су на возилу били зимски пнеуматици, прописане дубине шаре", наводи се одговору ОЈТ у Чачку за "Блиц".
Како "Блиц" незванично сазнаје, сумња се да је до несреће дошло због неприлагођене брзине којом је Александар возио на клизавом магистралном путу пуном тзв. лакат кривина.
Незванично, чекају се подаци судског вјештачења који би показали колико се тачно возило кретало брже него што је дозвољено.
Према ријечима извора, потребно је знатно више времена за реконструкцију саобраћајне несреће и вјештачење брзине којом се возило кретало.
