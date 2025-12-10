Logo
Large banner

Preminula poznata spisateljica Sofi Kinsela

Izvor:

Tanjug

10.12.2025

15:12

Komentari:

0
Преминула позната списатељица Софи Кинсела
Foto: Pixabay

Britanska spisateljica i autorka bestselera "Kupoholičarka" Sofi Kinsela preminula je u 55. godini, potvrdila je njena porodica.

Preminula je nakon što joj je 2022. godine dijagnostikovan glioblastom, agresivni rak mozga, stanje koje je javno otkrila prošle godine.

"Krajem 2022. godine dijagnostikovan mi je glioblastom, oblik agresivnog raka mozga. Nisam ovo ranije dijelila jer sam željela da budem sigurna da moja djeca mogu da čuju i obrade vijesti u privatnosti i da se prilagode našoj 'novoj normalnosti'", saopštila je nedavno Kinsela na društvenim mrežama.

Мићо Пајкановић

Društvo

Preminuo sveštenik Mićo Pajkanović

U objavi je navela da je primala hemoterapiju i radioterapiju.

Kinsela je bila najpoznatija po svojoj popularnoj seriji romana "Kupoholičarka".

U početku je pisala ozbiljne romane pod svojim pravim imenom, Madlen Vikam, ali je usvojila pseudonim Sofi Kinsela za svoje komične romane, počevši od serije "Kupoholičarka" 2000. godine.

Njena bogata književna karijera obuhvatila je brojne samostalne naslove i priče za mlade i odrasle, uključujući romane "Znaš li da čuvaš tajnu", "Bogomdana domaćica", "Sjećaš me se", "Potraga za Odri", "Sagorjela" i druge.

преминуо-преминула-умро-умрла

Tenis

Tuga u svijetu srpskog tenisa: Umro legendarni trener Dragan Savić

Njeni romani su prodati u više od 45 miliona primjeraka u više od 60 zemalja i prevedeni su na više od 40 jezika.

Prva dva dijela iz njene popularne serije od osam knjiga o kupoholičarki, "Tajni svijet snova jedne šopaholičarke" i "Kupoholičarka u inostranstvu", adaptirana su u film "Ispovijesti jedne šopaholičarke“ iz 2009. godine, sa Ajlom Fišer u glavnoj ulozi .

Iza nje su ostali suprug i petoro djece, prenosi Tanjug.

Podijeli:

Tagovi:

Sofi Kinsela

Pisac

preminula

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Божићни филмови на Нетфликсу: Један од њих је најгледанији и већ има 19 милиона прегледа

Kultura

Božićni filmovi na Netfliksu: Jedan od njih je najgledaniji i već ima 19 miliona pregleda

1 d

0
Преминуо књижевник Драган Вилић

Kultura

Preminuo književnik Dragan Vilić

1 d

0
Мишо Ковач у АИ верзији појављује се у споту за пјесму "Остала си увијек иста"

Kultura

Vještačka inteligencija vratila legendu u mladost: Znate li o kome je riječ?

1 d

0
Клунијев најновији филм стигао на Нетфликс, да ли сте га погледали?

Kultura

Klunijev najnoviji film stigao na Netfliks, da li ste ga pogledali?

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

05

Oglasilo se Ministarstvo prosvjete povodom ostavke direktorke mrkonjićke škole

16

00

Oglasio se Partizan zbog novog trenera

15

57

Italijanska kuhinja zvanično na Uneskovoj listi svjetske baštine

15

44

Džejla Ramović godinama šutjela o problemu koji je imala u takmičenju

15

39

Evo koliki će biti budžet Republike Srpske naredne godine

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner