Preminula poznata spisateljica Sofi Kinsela

Britanska spisateljica i autorka bestselera "Kupoholičarka" Sofi Kinsela preminula je u 55. godini, potvrdila je njena porodica.

Preminula je nakon što joj je 2022. godine dijagnostikovan glioblastom, agresivni rak mozga, stanje koje je javno otkrila prošle godine.

"Krajem 2022. godine dijagnostikovan mi je glioblastom, oblik agresivnog raka mozga. Nisam ovo ranije dijelila jer sam željela da budem sigurna da moja djeca mogu da čuju i obrade vijesti u privatnosti i da se prilagode našoj 'novoj normalnosti'", saopštila je nedavno Kinsela na društvenim mrežama.

U objavi je navela da je primala hemoterapiju i radioterapiju.

Kinsela je bila najpoznatija po svojoj popularnoj seriji romana "Kupoholičarka".

U početku je pisala ozbiljne romane pod svojim pravim imenom, Madlen Vikam, ali je usvojila pseudonim Sofi Kinsela za svoje komične romane, počevši od serije "Kupoholičarka" 2000. godine.

Njena bogata književna karijera obuhvatila je brojne samostalne naslove i priče za mlade i odrasle, uključujući romane "Znaš li da čuvaš tajnu", "Bogomdana domaćica", "Sjećaš me se", "Potraga za Odri", "Sagorjela" i druge.

Njeni romani su prodati u više od 45 miliona primjeraka u više od 60 zemalja i prevedeni su na više od 40 jezika.

Prva dva dijela iz njene popularne serije od osam knjiga o kupoholičarki, "Tajni svijet snova jedne šopaholičarke" i "Kupoholičarka u inostranstvu", adaptirana su u film "Ispovijesti jedne šopaholičarke“ iz 2009. godine, sa Ajlom Fišer u glavnoj ulozi .

Iza nje su ostali suprug i petoro djece, prenosi Tanjug.