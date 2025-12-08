Logo
Vještačka inteligencija vratila legendu u mladost: Znate li o kome je riječ?

Izvor:

ATV

08.12.2025

19:40

Мишо Ковач у АИ верзији појављује се у споту за пјесму "Остала си увијек иста"
Foto: Printscreen/Croatia Records

U muzičkom projektu Croatia Records je sa Kraljevskim filharmonijskim orkestrom (Royal Philharmonic Orchestra) iz Londona ponovo oživjela neka vanvremenska djela popularnog autora Đorđa Novkovića.

Hitovi kao što su pjesme Zora je, Ostala si uvijek ista, Južnjaci, Ako me ostaviš zaživjele su u novom ruhu, a posebnu pažnju su privukle pjesme Miše Kovača. Naime, legendarni pjevač zbog svog zdravstvenog stanja nije više u mogućnosti da pjeva, zbog čega je pjesmu Ako me ostaviš otpjevao Petar Grašo. Drugi hit Kovača, Ostala si uvijek ista, pojavio se u nešto neobičnijem izdanju.

Naime, za vokal je iskorišten originalni snimak sa ploče iz 1984. godine, dok se umjesto samog Kovača pojavila njegova AI verzija iz mladosti.

Snimci su vrlo brzo prikupili hiljade pregleda, ali i pozitivnih komentara.

Mišo Kovač

Vještačka inteligencija

