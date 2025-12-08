Logo
Objavljene nominacije za Zlatni globus: Pogledajte koji film je najveći favorit za 2026.

08.12.2025

17:20

Nominacije za 83. dodjelu nagrada Zlatni globus za 2026. godinu objavljene su danas, čime je zvanično započeta holivudska sezona nagrada za 2026. godinu.

Među filmovima, „Jedna bitka za drugom“ ima najviše nominacija sa devet. Slijedi „Sentimentalna vrijednost“ sa osam i „Grešnici“ sa sedam. Na televiziji, „Bijeli lotos“ vodi sa šest nominacija, dok „Adolescencija“ ima pet.

Nominacije su objavili glumac Marlon Vejans i Skaj P. Maršal, poznata po ulozi u seriji Metlok. Komičarka Niki Glejzer biće voditeljka ceremonije, koja će se održati uživo u nedjelju, 11. januara 2026. godine, u 20 časova po istočnom vremenu na CBS-u, sa strimovanjem na Paramount+ u Sjedinjenim Državama.

Ove godine, Zlatni globus se dodjeljuje u ukupno 28 kategorija, uključujući i novu - za najbolji podkast.

Najbolji dramski film

„Frankenštajn“

„Hamnet“

„Bila je to samo nesreća“

„Tajni agent“

„Sentimentalna vrijednost“

„Grešnici“

Najbolji mjuzikl ili komedija

„Plavi mjesec“

„Bugonija“

„Marti Vrhunski“

„Nije drugi izbor“

„Nova nejasna“

„Jedna bitka za drugom“

Najbolji animirani film

„Arko“

„Ubica demona: Kimetsu No Jaiba Beskonačni zamak“

„Elio“

„K-pop lovci na demone“

„Mala Ameli ili lik kiše“

„Zvrotopija 2“

Najbolja glumica u filmskoj drami

Džesi Bakli – „Hamnet“

Dženifer Lorens – „Umri moja ljubavi“

Renate Rajnsve – „Sentimentalna vrijednost“

Džulija Roberts – „Poslije lova“

Tesa Tompson – „Heda“

Eva Viktor – „Izvini,“ Beba"

Najbolji glumac u filmu-drami

Džoel Edžerton – „Voz snova“

Oskar Ajzak – „Frankenštajn“

Dvejn Džonson – „Mašina za razbijanje“

Majkl B. Džordan – „Grešnici“

Vagner Moura – ​​„Tajni agent“

Džeremi Alen Vajt – „Springstin: Izbavi me niotkuda“

Najbolja sporedna glumica u filmu

Emili Blant – „Mašina za razbijanje“

El Fening – „Sentimentalna vrijednost“

Arijana Grande – „Zla: Zauvijek“

Inga Ibsdoter Lileas – „Sentimentalna vrijednost“

Ejmi Madigan – „Oružje“

Tejana Tejlor – „Jedna bitka za drugom“

Najbolji sporedni glumac u filmu

Benisio del Toro – „Jedna bitka za drugom“

Džejkob Elordi – „Frankenštajn“

Pol Meskal – „Hamnet“

Šon Pen – „Jedna bitka za drugom“

Adam Sandler – „Džej Keli“

Stelan Skarsgard – „Sentimentalna vrijednost“

Najbolji reditelj

Pol Tomas Anderson – „Jedna bitka za drugom“

Rajan Kugler – „Grešnici“

Giljermo del Toro – „Frankenštajn“

Džafar Panahi – „Bila je to samo nesreća“

Joakim Trir – „Sentimentalna vrijednost“

Kloe Žao – „Hamnet“

Najbolja televizijska serija - drama

„Diplomata“

„Pit“

„Pluribus“

„Severans“

„Spori konji“

„Bijeli lotos“

Najbolja televizijska serija - mjuzikl ili komedija

„Osnovna škola Abot“

„Medvjed“

„Haks“

„Niko ovo ne želi“

„Samo ubistva u zgradi“

„Studio“

Najbolja glumica u televizijskoj seriji

Keti Bejts – „Metlok“

Brit Louer – „Severans“

Helen Miren – „Mobland“

Bela Remzi – „Posljednji od nas“

Keri Rasel – „Diplomata“

Rija Sihorn – „Pluribus“

Najbolji glumac u televizijskoj seriji

Sterling K. Braun – „Raj“

Dijego Luna – „Andor“

Gari Oldman – „Spori konji“

Mark Rafalo – „Zadatak“

Adam Skot – „Severans“

Noa Vajl – „Pit“

Najbolja sporedna glumica

Keri Kun – „Bijeli lotos“

Erin Doerti – „Adolescencija“

Hana Ajnbinder – „Haks“

Ketrin O’Hara – „Studio“

Parker Pouzi – „Bijeli lotos“

Ejmi Lu Vud – „Bijeli lotos“

Najbolji sporedni glumac

Oven Kuper – „Adolescencija“

Bili Kradup – „Jutarnji šou“

Volton Gogins – „Bijeli lotos“

Džejson Ajzaks – „Bijeli lotos“

Tramel Tilman – „Razvod“

Ešli Volters – „Adolescencija“

Najbolji podkast

„Armfoteljaški stručnjak sa Daksom Šepardom“

„Zovite je tatom“

„Dobro druženje sa Ejmi Poler“

„Podkast Mela Robinsa“

„Bez pameti“

„Prvo na vrhu“

Kompletnu listu nominovanih za nagradu Zlatni globus možete vidjeti na linku.

Zlatni globus

nominacije

