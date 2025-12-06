Logo
Objavljena naučna monografija „Srpski ustanak u Bosanskom vilajetu 1875–1878. godine“

06.12.2025

17:04

Објављена научна монографија „Српски устанак у Босанском вилајету 1875–1878. године“

Institut za humanističke i društvene nauke Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, u saradnji sa Udruženjem istoričara Republike Srpske „Milorad Ekmečić“, objavio je naučnu monografiju „Srpski ustanak u Bosanskom vilajetu 1875–1878. godine“, nastalu u okviru projekta „Velikani srpskog ustanka u Bosanskom pašaluku 1875–1878. godine“, koji je realizovan povodom obilježavanja 150 godina od izbijanja ustanka. Štampanje monografije podržalo je Ministarstvo kulture u Vladi Republike Srbije.

Monografija, štampana u tiražu od 300 primjeraka i obima 286 stranica, predstavlja glavni rezultat projekta i namijenjena je naučnoj, stručnoj i široj čitalačkoj javnosti. Publikacija pruža sveobuhvatan uvid u ličnosti, događaje i svjedočanstva koji su obilježili jedno od ključnih razdoblja srpske nacionalne istorije.

Objavljivanje monografije značajno će doprinijeti očuvanju istorijskog pamćenja i afirmaciji nacionalne kulturne baštine. Naučno utemeljeni, sistematizovani i jasno predstavljeni sadržaji omogućavaju čitaocima razvijanje kritičkog razmišljanja i bolje razumijevanje kompleksnih društveno-političkih procesa XIX vijeka.

Projekat je imao i širi društveni i kulturni uticaj, osnažio je kulturu sjećanja i podstakao interesovanje za nacionalnu istoriju. Monografija se već prepoznaje kao dragocjen resurs za nastavu, naučna istraživanja, javne programe i kulturne manifestacije.

Ova publikacija ujedno doprinosi obogaćivanju naučne i kulturne produkcije, te služi kao novi istoriografski izvor i model za buduće istraživačke i izdavačke poduhvate, učvršćujući značaj izučavanja nacionalne istorije u savremenom kulturnom prostoru.

Autori monografije su univerzitetski profesori Boško Branković, Borivoje Milošević i Radovan Subić.

Digitalno izdanje može se preuzeti na ovom linku.

Filozofski fakultet

Banjaluka

