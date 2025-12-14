Lavrov traži ukidanje OHR-a

Rusija poziva međunarodnu zajednicu, kao i sve političke aktere u Bosni i Hercegovini, da podrže Dejtonski mirovni sporazum u interesu stabilnog i održivog razvoja BiH i oba njena entiteta, te prosperiteta i blagostanja svih građana, uz jačanje sigurnosti na Balkanu, naveo je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov u autorskom tekstu za list Politika.

"Rusija, kao stalna članica Vijeća bezbjednosti UN-a i odgovorna učesnica u regulisanju situacije u BiH, principijelno i dosljedno podržava Dejtonski sporazum i njegove temeljne principe, koji podrazumijevaju jednaka prava tri konstitutivna naroda i dva entiteta sa širokim ovlaštenjima u praksi", navodi se u tekstu pod naslovom "Slovo i duh Dejtona", ključ mira i stabilnosti u BiH".

Lavrov ističe da "nema sumnje da prvi korak ka normalizaciji stanja u BiH treba da bude hitno i bezuslovno zatvaranje Kancelarije visokog predstavnika (OHR)".

Kako navodi, samo postojanje takvog "kolonijalnog instrumenta" u suverenoj državi članici Ujedinjenih nacija u 21. vijeku je nezamislivo.

"Zapadne zemlje, ipak, čine sve što mogu da se suprotstave ukidanju kontrole izvana", ocijenio je Lavrov.

Prema njegovim riječima, situacija u Bosni i Hercegovini nije usamljen primjer nepoštovanja međunarodnog prava.

"U to spada i sabotiranje provođenja Minskog "paketa mjera" od strane kijevskog režima i njegovih evropskih mentora iz Berlina i Pariza, koji je odobrio Savjet bezbjednosti UN-a. Zapadni pokrovitelji Prištine već godinama ignorišu odredbe Rezolucije 1244 Savjeta bezbjednosti UN-a, koja predstavlja osnov za rješavanje kosovskog pitanja i garantuje teritorijalni integritet Srbije", napisao je šef ruske diplomatije.

Lavrov je upozorio i da se, kako navodi, "uočavaju opasni trendovi jačanja vojnog potencijala i narušavanja ravnoteže snaga na Balkanu".

"Uvjereni smo da se isključivo na osnovama međunarodnog prava i Dejtonskog sporazuma može postići trajno međuetničko pomirenje u BiH i osigurati stabilnost na cijelom Balkanu", navodi se u njegovom tekstu.

Danas se navršava 30 godina od postizanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, kojim je okončan četverogodišnji rat u Bosni i Hercegovini. Dan potpisivanja sporazuma u Republici Srpskoj obilježava se kao državni praznik i neradni dan, dok se u Federaciji BiH taj datum ne obilježava kao praznik i predstavlja radni dan.