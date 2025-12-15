Logo
Ove stvari nikada ne kupujte u kineskim radnjama

15.12.2025

07:54

Ове ствари никада не купујте у кинеским радњама

Kupovina u kineskim radnjama može biti isplativa i zabavna, ali postoje određeni proizvodi koje je bolje iz izbjegavati ili pažljivo razmotriti prije kupovine.

Iako su kineske prodavnice poznate po niskim cijenama, postoji nekoliko stvari koje ne biste trebalo da kupujete u ovim radnjama zbog kvaliteta, sigurnosti ili izdržljivosti.

Elektronika i električni uređaji

Kineske prodavnice često nude jeftinu elektroniku, ali kvalitet ovih proizvoda može biti upitan. Možete se suočiti s nekompatibilnim uređajima, lošim radom uređaja i lomljivim komponentama.

одјећа-бутик

Savjeti

Stručnjaci otkrili treba li prati od‌jeću čim je kupite

Igračke za djecu

Mnoge igračke iz kineskih prodavnica ne ispunjavaju stroge sigurnosne standarde i često sadrže potencijalno opasne materijale kao što je olovo. Sigurnost vaše djece uvijek mora biti prioritet.

Kozmetika i proizvodi za njegu kože

Kozmetički proizvodi lošeg kvaliteta mogu sadržavati štetne hemikalije koje mogu oštetiti vašu kožu. Takođe, njihova izdržljivost i efikasnost mogu biti upitni.

Odjeća i obuća

Iako u kineskim prodavnicama možete pronaći pristupačnu odjeću i obuću, kvalitet materijala i izrade može biti loš. Proizvodi često neće dugo trajati i možda neće izgledati kao na fotografijama na društvenoj mreži.

црни петак снижење

Ekonomija

Skok potrošnje na ''crni petak'' fenomen u Srpskoj

Alati i aparati za domaćinstvo

Jeftini alati i kućni aparati iz Kine mogu biti krhki i nepropisno napravljeni, što može dovesti do nezgoda ili problema tokom upotrebe.

Baterije

Kineske baterije često imaju manji kapacitet od deklarisanog, a postoje i sigurnosni rizici.

Sportska oprema

Ako ste ozbiljan sportista, vjerovatno bi trebalo da izbjegavate sportsku opremu iz jeftinih izvora jer kvalitet i izvedba mogu biti problematični

Zaštićeni proizvodi i autentičnost

Kupovina zaštićenih proizvoda, kao što je falsifikovana dizajnerska odjeća može biti ilegalna i kažnjiva. Uz to, kvalitet ovih proizvoda je često daleko ispod standarda originalnih proizvođača.

Auto dijelovi i dodatna oprema

Kod auto dijelova, sigurnost je ključna. Kupovina jeftinih, neispravnih dijelova iz kineskih prodavnica može ugroziti vašu sigurnost na putu.

Kvalitet i sigurnost treba da budu vaši prioriteti tokom kupovine, bez obzira na cijenu, piše Espreso.

