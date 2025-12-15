Logo
Large banner

Kari pretekao Džordana i ušao u NBA istoriju

Izvor:

Telegraf

15.12.2025

07:55

Komentari:

0
Стеф Кари, НБА кошаркаш
Foto: Tanjug / AP / Godofredo A. Vásquez

Stefon Kari nastavlja da pomijera granice NBA istorije, ali ni njegove nevjerovatne partije trenutno nisu dovoljne da izvuku Golden Stejt Voriorse iz rezultatske krize!

Iskusni plejmejker je u nedjelju uveče briljirao protiv Portland Trejl Blejzersa, ubacio je čak 48 poena, čime je prestigao legendarnog Majkla Džordana i postao igrač sa najviše utakmica od 40 i više poena poslije 30. godine života u istoriji NBA lige. Ipak, Voriorsi su poraženi na gostovanju rezultatom 136:131.

Milojević o TSC-u, bivšem kapitenu Partizana, tabeli Superlige: "Titula jesenjeg prvaka ne donosi ništa"

Kari, koji će u martu napuniti 38 godina, bio je praktično nezaustavljiv. Pogodio je 12 trojki iz 19 pokušaja, ukupno šutirao 16/26 iz igre, bio siguran sa linije slobodnih bacanja (4/4), a za 35 minuta na parketu zabeležio je i tri skoka, tri ukradene lopte, dvije asistencije i jednu blokadu.

Леброн

Košarka

Bruks fizički nasrnuo na Lebrona i "popio" isključenje, Džejms donio pobjedu Lejkersima

Samo dva dana ranije, Kari je po povratku na teren poslije povrede desnog kvadricepsa ubacio 39 poena protiv Minesote, ali je i taj meč Golden Stejt izgubio. Tako su Voriorisi ostali bez pobjede uprkos dvjema uzastopnim individualnim eksplozijama svog najboljeg igrača.

Protiv Portlanda, problemi Golden Stejta ponovo su bili vidljivi u odbrani. Džerami Grant i Šejdon Šarp postigli su po 35 poena, dok je Deni Avdija, sin legende Crvena zvijezde Zufera Avdije, dodao 26, poena, osam asistencija i sedam skokova. Inače, domaći tim je šutirao 51 odsto iz igre i čak 26/29 sa linije slobodnih bacanja.

Iako rezultati Ratnika izostaju, Karijev individualni učinak ulazi u anale NBA lige - jer je postao i bek sa najviše utakmica od 45 i više poena u istoriji.

(Telegraf)

Podijeli:

Tagovi:

Stef Kari

NBA

Golden Stejt

rekord

Košarka

sport

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Обрадовић забринуо навијаче Звезде: Ево шта је рекао

Košarka

Obradović zabrinuo navijače Zvezde: Evo šta je rekao

10 h

0
Кошаркаши Студента

Košarka

Košarkaši Studenta poslije preokreta do pobjede protiv Zrinjskog

12 h

0
Човић има примједбу након дербија: "Куда иде српска кошарка?"

Košarka

Čović ima primjedbu nakon derbija: "Kuda ide srpska košarka?"

1 d

0
Бобан Марјановић поново дебитовао у АБА лиги: Није се добро провео

Košarka

Boban Marjanović ponovo debitovao u ABA ligi: Nije se dobro proveo

1 d

0

Više iz rubrike

Сукоб Брукса и Леброна на НБА мечу

Košarka

Bruks fizički nasrnuo na Lebrona i "popio" isključenje, Džejms donio pobjedu Lejkersima

42 min

0
Обрадовић забринуо навијаче Звезде: Ево шта је рекао

Košarka

Obradović zabrinuo navijače Zvezde: Evo šta je rekao

10 h

0
Кошаркаши Студента

Košarka

Košarkaši Studenta poslije preokreta do pobjede protiv Zrinjskog

12 h

0
Још један пех: Алекса Аврамовић зарадио нову повреду по доласку у Дубаи

Košarka

Još jedan peh: Aleksa Avramović zaradio novu povredu po dolasku u Dubai

20 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

33

Intel opet izgubio

08

23

Oskrnavljeno groblje nakon terorističkog napada u Sidneju: Fotografije su jezive

08

23

Dodik: Postojanje CIK-a izgubilo smisao

08

11

Rite Ugljevik ponovo na mreži

08

06

Hoze Antonio Kast novi predsjednik Čilea

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner