Košarac: Nevjerovatna umišljenost u Sarajevu

13.12.2025

17:11

Кошарац: Невјероватна умишљеност у Сарајеву
Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac ocijenio je da u Sarajevu postoji nevjerovatna umišljenost da sve što kažu mora da je evropski put, naglasivši da ne može bez saglasnosti institucija Republike Srpske.

- Nevjerovatna je umišljenosti u Sarajevu - sve što kažu mora da je evropski put. Glupost! Shvatite - Republika Srpska ima svoj kapacitet i stav, koji treba da poštujete - rekao je Košarac.

Naglasio je da je jedini ispravan put saradnja sa Srpskom.

- Ne ubjeđujte nas, već sarađujete i usaglašavajte stavove sa Srpskom. To je jedini ispravni put - napisao je Košarac na društvenoj mreži Instagram.

Staša Košarac

