Dodik: Primorac se usudio da svoje misli iznosi javno, za Sarajevo sloboda mišljenja neprihvatljiva

Za Sarajevo je i sloboda mišljenja neprihvatljiva, a sada je meta progona Maks Primorac jer se usudio da razmišlja i svoje misli javno iznosi, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

Dodik je ocijenio da je za Sarajevo jednoumlje obrazac njihovog funkcionisanja, a da je svako ko izađe iz tog okvira osuđen na medijski linč.

"Sada je meta progona Maks Primorac, jer se usudio da razmišlja i svoje misli javno iznosi. Određeni stavovi Maksa Primorca meni su prihvatljivi, sa nekim nisam saglasan. Ali njegovo pravo je da ima svoje poglede na stanje i odnose u BiH i niko mu to pravo ne smije osporiti", naveo je Dodik.

Kako je rekao, posebno je zabrinjavajuće kada to radi nekadašnji reis Mustafa Cerić.

"Kada se religija upetlja u politiku, uvijek donosi radikalizam. Kao da Sarajevo nije i previše radikalizovano i isključivo. Jer, kad Alkalaj parama građana Republike Srpske zastupa samo stavove Bošnjaka, onda je to na mjestu. Kada Primorac o svom trošku govori šta misli, onda je to povod za hajku", kaže Dodik.

Prema njegovim riječima, u tome je suština problema Sarajeva.

"Nije im sporno šta se govori, već ko govori. Njihova `sloboda mišljenja` važi samo dok se ponavlja unaprijed zadati stav. Sve izvan tog kruga proglašava se opasnim, neprijateljskim ili izdajničkim", napisao je Dodik na Iksu.

Zato danas, dodao je, nije na udaru samo Maks Primorac, već sama ideja da u BiH može postojati drugačije mišljenje.

"Društvo koje progoni misao, ne brani istinu - ono samo potvrđuje sopstveni strah od nje", zaključio je Dodik.

Viši naučni saradnik u Fondaciji "Heritidž" Maks Primorac rekao je na međunarodnoj konferenciji u Zagrebu posvećenoj Dejtonskom mirovnom sporazumu da su bonska ovlašćenja glavni krivac za odlazak stanovništva iz BiH, nefunkcionalnost ekonomije i veliku etničku netrpeljivost.

Sarajevski mediji pišu da je Primorac u svom obraćanju iznio niz kontroverznih stavova o ustavnom uređenju BiH, ulozi međunarodne zajednice i položaju konstitutivnih naroda, te da je najviše pažnje izazvala njegova tvrdnja da je, zbog položaja Hrvata u BiH, "jedino realno rješenje formiranje trećeg entiteta".