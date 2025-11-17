Logo
Zašto sunčan novembar nije dobar znak

17.11.2025

17:53

Зашто сунчан новембар није добар знак

Novembar se oduvijek smatrao mjesecom prelaza između jeseni i zime – vremenom kada priroda polako uspavljuje svoj ritam, a ljudi pažljivo posmatraju oblake, vjetar i sunce, tražeći znakove za predstojeću zimu i narednu žetvu.

Stari seljani vjerovali su da način na koji se vrijeme ponaša u ovom mjesecu može mnogo toga otkriti o sudbini prirode u narednoj godini.

Novembar 2025. nas, međutim, mazi neuobičajeno blagim i sunčanim danima.

Umjesto sive magle i kiše, mnogi uživaju u temperaturama od 15 do 20 stepeni, dok sunce obasjava ulice i zlatno lišće na drveću još uvijek svjetluca. Tolika toplota i svjetlost mnogima je blagoslov, ali stari mudraci su znali: previše blag novembar rijetko donosi dobro za narednu godinu.

Posmatranje vremena nekad i danas

Danas meteorolozi znaju da neuobičajeno blag novembar zapravo ukazuje na trajne anticiklone. One donose suvo, sunčano vrijeme, ali i manjak padavina.

Zemljište se dodatno suši, nivo podzemnih voda opada, a priroda ne dobija dovoljno odmora.

U posljednjim godinama pokazalo se da blage zime često prate suve proljeće. Kada nedostaje snijega i mraza, izostaje važna zimska vlaga koja stimuliše rast u proljeće.

Šta ovo znači za hobi baštovane?

Topao novembar je za ljubitelje biljaka i baštovanstvo istovremeno i blagoslov i izazov. Sa jedne strane, radovi u bašti se mogu još uvijek obavljati bez hladnoće, a sa druge strane, ne smije se zaboraviti da mraz i dalje može iznenada doći.

Naravno, ovaj topao i sunčan novembar je pravi dar – svjetlost za dušu, rad u bašti bez hladnih ruku, šetnje na 17 stepeni. Ipak, stara izreka – "Novembar topao i vedar, malo blagoslova za narednu godinu", nas podsjeća da priroda treba svoj ritam i ravnotežu.

Ako zima dođe prekasno ili bude previše blaga, biljkama nedostaje neophodna faza odmora. Štetočine bolje preživljavaju, a vlaga koja bi inače kroz snijeg i mraz dopirala u zemlju izostaje.

Sve to može uticati na voćke, žbunje i prinose naredne godine.

