Tri greške prilikom tuširanja koje vam uništavaju kožu

Tuširanje je naš najintimniji ritual, trenutak koji doživljavamo kao čistoću, opuštanje i resetovanje nakon dana punog obaveza. I baš zato rijetko razmišljamo o tome da bi upravo ta navika mogla biti izvor problema: zatezanja, perutanja, sivila ili iritacija koje se pojavljuju bez vidljivog razloga.

Dermatolozi već godinama upozoravaju na to da najveća šteta koži ne dolazi (samo) od "jakih" proizvoda, nego i od sitnih ponavljajućih grešaka koje polako oštećuju zaštitnu barijeru. Kad se jednom osvijestite, sve se mijenja. Rutine postaju nježnije, koža se smiruje, a osjećaj prijatnosti vraća već nakon nekoliko dana, prenosi Superžena.

1. Predugo tuširanje podstiče isušivanje, a ne opuštanje

Najugodniji trenuci pod tušem, oni dugi i topli, nažalost su i najštetniji, jer voda iznad 38 °C počinje da otapa lipide, prirodna ulja koja drže kožu mekom i otpornom. Kad se to događa svakodnevno, barijera se stanjuje, gubi vlagu i razvija onu prepoznatljivu kombinaciju zategnutosti i "škripavog" osjećaja.

Koža možda izgleda čisto, ali zapravo je iscrpljena. Rješenje je jednostavno: kraći, umjereno topli tuševi koji čiste bez narušavanja prirodnog filma. Nakon toga koža bolje prihvata njegu, a suvoća kože se povlači gotovo preko noći.

2. Pretjerivanje s gelovima i mirisnim proizvodima

Većina ljudi se tušira kao da cio dan nose slojeve mejkapa na tijelu, iako to nije slučaj. Gelovi puni parfema, sulfata i pojačivača pjene čine ono što i vruća voda – skidaju više nego što je potrebno. Kad se tome doda svakodnevno korišćenje sunđera koji mehanički trljaju kožu, rezultat je potencijalna hronična iritacija koja se najčešće vidi na ramenima, grudima, nogama i nadlakticama.

Ono što je koži zapravo potrebno jeste nježniji pristup u obliku prirodnijih gelova i onih s minimalnim brojem sastojaka, bez intenzivnih mirisa i bez agresivnih tenzida. Čim se tenu vrati prirodan sjaj, znak je da ste pogodili pravu ravnotežu.

3. Preskakanje hidriranja u prvih 60 sekundi

Najveća tajna naizgled glatke kože nije u luksuznim maslacima (mada nisu na odmet), nego u dobro pogođenom trenutku. Nanesite njegujući proizvod za tijelo u prvih 60 sekundi nakon tuširanja, tako je jednostavno. Upravo tada koža najbrže gubi vlagu, a preskakanje hidriranja omogućava da isparavanje napravi više štete nego što mislite.

Kad se mleko, losion ili ulje nanesu dok je koža još blago vlažna, stvara se zaštitni sloj koji zaključava vodu i čini je mekšom cijelog dana. Dermatolozi tvrde da je ovo jedna od najbržih promjena koja donosi vidljive rezultate, naročito zimi kad je vazduh suv, a koža osjetljivija nego inače.