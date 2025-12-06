Video koji je mnoge ostavio u šoku: Najjeftinijim oblikom izolacije ugrijala kuću na -26

Izvor:
06.12.2025
Iako kod nas tek slijedi zima, dobro je znati dodatne trikove za zagrijavanje kuće.
A, možda će vam se dopasti trik jedne Amerikanke koja je nedavno na TikToku podijelila lak i jeftin način da dodatno zagrijete svoj životni prostor.
Naime, Medi Vajskap sa porodicom živi u u kući staroj 130 godina u Ajovi. Ali, tamo su posljednjih godina temperature išle i do -26 stepeni.
Medi je na društvenim mrežama priznala da njihova stara kuća nema dovoljno dobru izolaciju da bi „izdržala“ tako niske temperature. Zbog toga su bili prinuđeni da spavaju svi zajedno, ušuškani i prekriveni sa nekoliko slojeva ćebadi. Na ovaj način ih je međusobno grijala tjelesna toplota. Dodala je da čak i svoje velike, planinske pirinejske pse tjerala da spavaju u kući, iako oni obožavaju snijeg i hladnoću.
Ona je nakon ovog neprijatnog iskustva i neprospavane, hladne noći riješila da poradi na brzoj izolaciji. Sa mužem je postavila obične plastične folije preko prozora, što je odličan način da lako i jeftino povećate toplotu unutar svog doma tokom zime. Takođe, na ovaj način smanjila se i promaja.
Takođe, ovaj trik smanjuje i kondenzaciju.
Medi je istakla da je ova metoda grijanja zapravo prilično brzo dala rezultat i da se kuća fino zagrijala: „Ovdje stvari počinju da se zagrijavaju. Zaista se radujem što ću večeras spavati u svom krevetu, a ne na kauču. Sada imamo dobru temperaturu u cijeloj kući“.
Video je ubrzo postao viralan – za samo nekoliko dana pregledan je više od 5 miliona puta. TikTok korisnici podijelili su svoja iskustva sa ovom cakom u komentarima.
„Nevjerovatno je koliko dobro plastika „radi“ na prozorima“, „Stavio sam folije sinoć na naše prozore i zapanjen sam koliko je toplije u kući“, „Probali smo ovo i to je napravilo nevjerovatnu razliku, a napolju je bilo -15 i to sa vjetrom“, samo su neki od komentara.
@maddywisecup I appreciate everyone’s kind comments on my last video- things are finally warming up inside here! The outside is a different story, but hopefully the wind will die down and our furnace will be able to keep up! #iowablizzard #oldfarmhouse #snowedin #iowawinter #momvlog #momsoftiktok #wisecupcackleshack #ditl #farmchores #countryliving ♬ Homestead - John Smith
