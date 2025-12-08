Logo
Japan: Povrijeđene najmanje 23 osobe u snažnom zemljotresu

Izvor:

SRNA

08.12.2025

21:41

Јапан: Повријеђене најмање 23 особе у снажном земљотресу
Foto: pexels/Alfo Medeiros

Najmanje 23 osobe povrijeđene su na sjevernoj obali Japana u zemljotresu magnitude 7,5 po Rihterovoj skali, saopštili su zvaničnici.

Vlada Japana još procjenjuje štetu od zemljotresa koji se dogodio u 23.15 časova po lokalnom vremenu u Tihom okeanu, oko 80 kilometara od obale prefekture Aomori, na glavnom japanskom ostrvu Honšu.

Agencija za krizne situacije objavila je da je jedna od povrijeđenih osoba u teškom stanju, prenio je AP.

Japanska meteorološka agencija korigovala je prethodni podatak o magnitudi zemljotresa sa 7,6 na 7,5.

фудбал гол

Fudbal

I BiH ima svog kandidata za Zlatnu kopačku

Agencija je izdala upozorenje na cunami visine do tri metra, a kasnije su zabilježeni talasi do 70 centimetara. Upozorenje je u međuvremenu ublaženo na savjet stanovništvu da se ne približava obali.

Glavni sekretar u Vladi Minoru Kihara rekao je da je oko 800 domova ostalo bez struje i da su brzi vozovi Šinkansen i pojedine lokalne linije obustavljeni u dijelovima pogođene regije.

Zemljotres

Japan

povrijeđeni

