Italijanska kuhinja zvanično na Uneskovoj listi svjetske baštine

Italijanska kuhinja zvanično je uvrštena na Uneskovu listu nematerijalne kulturne baštine zbog "dubokog značaja koji Italijani pridaju svojoj hrani", saopšteno je iz agencije UN.
Odluka je objavljena tokom sastanka Uneska u Nju Delhiju.
Italijanski premijer Đorđa Meloni pozdravila je odluku i rekla u video-poruci da za Italijane "kuhinja nije samo ishrana ili zbirka recepata", već predstavlja "kulturu, tradiciju, rad, bogatstvo".
Italijanska kuhinja proglašena najboljom na svijetu od strane TasteAtlas-a, sada čeka priznanje UNESCO-a
Italijanska hrana se često povezuje sa picom, tjesteninom i tiramisuom. Ali, kulinarsko nasljeđe ove zemlje je mnogo raznovrsnije i razlikuje se od regije do regije, prenijela je agencija DPA.
Uneskova lista nematerijalne kulture od 2017. godine uključuje napuljsku vještinu pravljenja pice. Prema legendi, prva pica napravljena je u Napulju 1889. godine.
