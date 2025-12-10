Logo
Large banner

Italijanska kuhinja zvanično na Uneskovoj listi svjetske baštine

Izvor:

Agencije

10.12.2025

15:57

Komentari:

0
Италијанска кухиња званично на Унесковој листи свјетске баштине

Italijanska kuhinja zvanično je uvrštena na Uneskovu listu nematerijalne kulturne baštine zbog "dubokog značaja koji Italijani pridaju svojoj hrani", saopšteno je iz agencije UN.

Odluka je objavljena tokom sastanka Uneska u Nju Delhiju.

Italijanski premijer Đorđa Meloni pozdravila je odluku i rekla u video-poruci da za Italijane "kuhinja nije samo ishrana ili zbirka recepata", već predstavlja "kulturu, tradiciju, rad, bogatstvo".

Pica 1

Svijet

Italijanska kuhinja proglašena najboljom na svijetu od strane TasteAtlas-a, sada čeka priznanje UNESCO-a

Italijanska hrana se često povezuje sa picom, tjesteninom i tiramisuom. Ali, kulinarsko nasljeđe ove zemlje je mnogo raznovrsnije i razlikuje se od regije do regije, prenijela je agencija DPA.

Uneskova lista nematerijalne kulture od 2017. godine uključuje napuljsku vještinu pravljenja pice. Prema legendi, prva pica napravljena je u Napulju 1889. godine.

Podijeli:

Tagovi:

Italija

Unesko

kuhinja

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Полиција аутомобил Италија

Svijet

Tatiana nakon 11 dana pronađena u potkrovlju komšijine kuće

4 d

0
Полиција аутомобил Италија

Svijet

Djevojka (27) nestala prije 10 dana, roditelji u strahu za njen život: ''Bivši dečko je opsjednut njom''

6 d

0
Ђорђа Мелони због једне објаве доспјела у сами врх по популарности на друштвеним мрежама

Svijet

Đorđa Meloni zbog jedne objave dospjela u sami vrh po popularnosti na društvenim mrežama

6 d

0
Хеликоптер

Svijet

Srušio se helikopter u Italiji!

6 d

0

Više iz rubrike

Брижит Макрон опет у центру скандала: Брутално вријеђала феминисткиње

Svijet

Brižit Makron opet u centru skandala: Brutalno vrijeđala feministkinje

1 h

0
Мађарска одбила план ЕУ: Нећемо примити ниједног мигранта

Svijet

Mađarska odbila plan EU: Nećemo primiti nijednog migranta

2 h

0
Руски предсједник Владимир Путин

Svijet

Više od 700.000 građana Rusije uputilo zahtjev za direktnu liniju s Putinom

2 h

0
Путин: Индонезија је наш поуздани партнер

Svijet

Putin: Indonezija je naš pouzdani partner

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

13

Savjet ministara: Za registarske tablice i lična dokumenta IDDEEA odobreno 1.589.000 KM

16

05

Oglasilo se Ministarstvo prosvjete povodom ostavke direktorke mrkonjićke škole

16

00

Oglasio se Partizan zbog novog trenera

15

57

Italijanska kuhinja zvanično na Uneskovoj listi svjetske baštine

15

44

Džejla Ramović godinama šutjela o problemu koji je imala u takmičenju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner