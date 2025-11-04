U Ugljeviku je počeo protest radnika RiTE Ugljevik koji su u subotu stupili u štrajk.

"Naš glavni cilj je vraćanje koncesije Ugljevik istok 2. Mi kao sindikat, zajedno sa radnicima, apelujemo na problem u kojem smo se trenutno našli, a to je da nam nema opstanka bez koncesionog polja Ugljevik istok 2", poručeno je sa skupa.

Ranije su radnici iznijeli sedam zahtjeva među koja je i smjena resornog ministra Petra Đokića i kompletne uprave RiTE Ugljevik.

Radnici traže i da koncesiono polje Ugljevik istok 2 bude u vlasništvu RiTE Ugljevik u "cjelosti, bez naknade i odmah".

Oni su uputili i poziv premijeru Savi Miniću da dođe u Ugljevik i da im "uživo objasni" šta se dešava.

Između ostalog traže da ne bude "angažovanja trećih lica u RiTE Ugljevik u bilo kom obliku. Traže i kako navode, poštovanje Kolektivnog ugovora i povećanje koeficijenta proizvodnim radnicima, te investicije u RJ "Rudnik".

Kako su naveli, obustava rada ostaje na snazi dok se ne ispune ovi zahtjevi.