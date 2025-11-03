Ustavni sud odlučuje o apelaciji Milorada Dodika

Činjenica da Ustavni sud BiH zakazuje vanrednu sjednicu i da je apelacija predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika jedina tačka o kojoj će se meritorno odlučivati, ukazuje ili na hitnost ili na poseban značaj koji Sud BiH daje tom predmetu.

Kakva god odluka bila, važno je da ne ostavi posljedice na ustavno pravni poredak u cijeloj BiH, kaže pravnik Milko Grmuša.

"Ustavni sud BiH u svim dosadašnjim predmetima koji se ticao politike donosio je političke odluke, sutra šta god da se desi imam osjećaj da će biti politička odluka ako to bude u korist Dodika. Evidentno je da postoji neki dogovor i uticaj na Ustavni sud, ukoliko ne bude opet postoji neki dogovor da tako ne bude", istakao je Grmuša.

Postavlja se pitanje koji nas scenariji čekaju? Za sad su dva. Ako Ustavni sud odbije Dodikovu apelaciju, presuda Suda BiH, uključujući i zabranu obavljanja funkcije predsjednika, ostala bi na snazi. Ukoliko Sud usvoji apelaciju, to bi moglo značiti ukidanje presude Suda BiH i potencijalno vraćanje predmeta na ponovno odlučivanje. Nameće se pitanje kako će se sve to odraziti na geopolitički položaj Republike Srpske s obzirom na to da se u posljednjem periodu intenzivno radi na pozicioniranju Republike Srpske u regionu ali i na svjetskim mapama

"Jasno je da je Balkan usred dogovora velikih sila ostaje unutra interesne sfere Zapada i EU. Amerikanci se neće u narednom periodu mnogo baviti Balkanom, jer nije u fokusu njihovog interesa. Ovi prostori su ostavljeni na uređenju Evropljanima, koji će odnose balkanskih naroda uređivati prema svom nahođenju i u skladu sa najvećim EU standardima šta god to značilo", mišljenje je diplomate i publiciste Branko T. Nešković.

Odluka Ustavnog suda BiH očekuje se sa velikim interesovanjem, s obzirom na direktan uticaj na dalju političku karijeru Milorada Dodika ali i širu političku scenu u BiH.

"Pojedinac ne može svojom odlukom da mijenja zakone Ustava. Biće interesantno kako će pravnici koji su sudije Ustavnog suda donijeti odluku", istakao je ministar pravde u Vladi Republike Srpske Goran Selak.

Pravni tim Milorada Dodika ranije je podnio i apelaciju na odluku CIK-a o oduzimanju mandata, ali predmet koji je na dnevnom redu Ustavnog suda BiH tiče se samo presude Suda BiH. Ukoliko Ustavni sud BiH ne usvoji apelaciju, ovaj slučaj bi se mogao naći pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.