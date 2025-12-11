Zbog guste magle otkazan veći broj letova iz BiH

Gusta magla koja se spustila u Sarajevo, uzrokovala je probleme u aviosabraćaju na Međunarodnom aerodromu.

Shodno navedenom, otkazano je više letova, potvrdili su za N1 s aerodroma u Sarajevu.

- S obzirom na to da postoji problem sa vidljivošću zbog loših vremenskih uslova, tačnije guste magle koja onemogućava polijetanje i slijetanje aviona na Međunarodni aerodrom Sarajevo otkazano je više letova. Budući da je pala noć ne vjerujemo da će doći do poboljšanja vremena tako da vjerujemo da će biti još otkazanih letova - naveli su.

Na stranici je trenutno navedeno da su otkazana tri dolaska na Međunarodno aerodrom Sarajevo i to iz Varšave, Beograda i Istanbula.

Kada je riječ o odlascima, otkazano je pet letova i to za Beč, Zagreb, Varšavu, Beograd i Istanbul.

Trenutno je u toku i veliki broj prijava za let na sarajevskom aerodromu, ali upravo kako su nam pojasnili postoji mogućnost da se i oni ne realizuju jer magla i smog prave velike probleme.

Situaciju u vezi s letovima na Međunarodnom aerodromu Sarajevo možete provjeriti na njihovoj zvaničnoj veb stranici.

Važno je istaći da je proteklih dana u Sarajevu zabilježen nezdrav i zagađen vazduh, a uz to i magla koji znatno otežavaju odvijanje i avio i kopnenog saobraćaja, ali i kretanje pješaka.