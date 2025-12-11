Logo
Zbog guste magle otkazan veći broj letova iz BiH

n1info.ba

11.12.2025

18:34

0
Магла сунце
Foto: Pexels/David Kanigan

Gusta magla koja se spustila u Sarajevo, uzrokovala je probleme u aviosabraćaju na Međunarodnom aerodromu.

Shodno navedenom, otkazano je više letova, potvrdili su za N1 s aerodroma u Sarajevu.

- S obzirom na to da postoji problem sa vidljivošću zbog loših vremenskih uslova, tačnije guste magle koja onemogućava polijetanje i slijetanje aviona na Međunarodni aerodrom Sarajevo otkazano je više letova. Budući da je pala noć ne vjerujemo da će doći do poboljšanja vremena tako da vjerujemo da će biti još otkazanih letova - naveli su.

Na stranici je trenutno navedeno da su otkazana tri dolaska na Međunarodno aerodrom Sarajevo i to iz Varšave, Beograda i Istanbula.

Kada je riječ o odlascima, otkazano je pet letova i to za Beč, Zagreb, Varšavu, Beograd i Istanbul.

Trenutno je u toku i veliki broj prijava za let na sarajevskom aerodromu, ali upravo kako su nam pojasnili postoji mogućnost da se i oni ne realizuju jer magla i smog prave velike probleme.

Situaciju u vezi s letovima na Međunarodnom aerodromu Sarajevo možete provjeriti na njihovoj zvaničnoj veb stranici.

Važno je istaći da je proteklih dana u Sarajevu zabilježen nezdrav i zagađen vazduh, a uz to i magla koji znatno otežavaju odvijanje i avio i kopnenog saobraćaja, ali i kretanje pješaka.

magla

Sarajevo

letovi

21

02

Kako izgleda bol u štitnoj žlijezdi i kada treba posetiti ljekara?

21

01

Fajnenšel tajms: Britanske banke protiv planova o korišćenju zamrznutih ruskih sredstava

20

55

Ko se nalazi na vrhu globalne piramide bogatstva od 470 biliona dolara?

20

47

Velika pobjeda Zvezde za mirnu evropsku zimu

20

19

Zaplijenjeno skoro 70.000 falsifikovanih limenki Red bula namijenjenog nama

