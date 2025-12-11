Boban Marjanović se vratio u ABA ligu!

Boban Marjanović vraća se u ABA ligu poslije punih deset godina, i to na ne baš očekivano mjesto.

Nekadašnji srpski reprezentativac stigao je u Ljubljanu i uskoro bi trebalo i zvanično da postane igrač Ilirije, debitanta u regionalnom takmičenju iza kog stoji porodica Dončić.

Dan nakon teškog poraza od Krke u slovenačkom prvenstvu, Ilirija je odradila večernji trening uoči subotnjeg duela ABA lige protiv podgoričke Budućnosti. Radu se priključio i 224 centimetra visoki centar, koji je od rastanka sa kineskim Džeđang Lajonsima bio bez angažmana.

Marjanović još čeka potrebnu službenu dokumentaciju kako bi mogao da debituje za klub iz Ljubljane, a prema saznanjima iz Ilirije, sporazum između strana već je postignut. Ukoliko administrativna procedura između Kine i Evrope bude okončana na vrijeme, Marjanović bi se u dresu Ilirije mogao pojaviti već u subotu.

Ilirija je tokom reprezentativne pauze ostala bez Ognjena Jaramaza, koji je prešao u Cedevita Olimpiju, pa dolazak iskusnog centra predstavlja značajno pojačanje.

Tridesetsedmogodišnji Marjanović sezonu je započeo u Fenerbahčeu, a početkom januara 2025. prešao je u Džeđang. Prije povratka u Evropu devet godina proveo je u NBA ligi, nastupajući za San Antonio, Detroit, LA Kliperse, Filadelfiju, Dalas i Hjuston.

Ilirija se trenutno nalazi u Grupi B ABA lige sa učinkom 2–6.