Prevrnuo se kamion sa više od 5.000 kokošaka, "hvatali" ih po auto-putu

11.12.2025

18:33

Komentari:

0
Преврнуо се камион са више од 5.000 кокошака, "хватали" их по ауто-путу

Kamion sa oko 5.200 kokošaka prevrnuo se na bok na auto-putu u okrugu Harc u centralnom dijelu Njemačke, i tom prilikom nastradalo je oko 75 odsto živine, saopštile su vlasti.

Uzrok nesreće nije poznat, prenijela je agencija DPA.

Preživjele kokoške su nakon nezgode slobodno lutale po auto-putu i okolini u blizini grada Magdeburga, saopštila je Služba za održavanje auto-puteva.

Veterinarska i vatrogasna služba su pozvane da uhvate preostale životinje. Mnoge ptice koje su u nezgodi bile povrijeđene morale su biti uništene.

Komentari (0)
