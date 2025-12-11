Prevrnuo se kamion sa više od 5.000 kokošaka, "hvatali" ih po auto-putu

11.12.2025
18:33
Komentari:0
Kamion sa oko 5.200 kokošaka prevrnuo se na bok na auto-putu u okrugu Harc u centralnom dijelu Njemačke, i tom prilikom nastradalo je oko 75 odsto živine, saopštile su vlasti.
Uzrok nesreće nije poznat, prenijela je agencija DPA.
Thousands of chickens were on the run after a lorry overturned on a highway in central Germany.https://t.co/RX3hSDoFpT pic.twitter.com/T9FTb5PeNG— DW News (@dwnews) December 11, 2025
Preživjele kokoške su nakon nezgode slobodno lutale po auto-putu i okolini u blizini grada Magdeburga, saopštila je Služba za održavanje auto-puteva.
Veterinarska i vatrogasna služba su pozvane da uhvate preostale životinje. Mnoge ptice koje su u nezgodi bile povrijeđene morale su biti uništene.
