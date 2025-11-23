Pogledajte izlaznost na izborima u Srpskoj do 15 časova

Izlaznost na prijevremenim predsjedničkim izborima u Republici Srpskoj izmjerena je do 15 časova.

Banjaluka

Na području Banjaluke glasalo je 28,59 odsto birač.

On je naveo da se glasanje odvija nesmetano i da GIK nije primila ni jedan prigovor sa biračkih mjesta.

- Mobilni timovi su na terenu, neki su završili posao i vratili materijal, a neki još rade - rekao je Malinić.

Laktaši

U Laktašima je glasalo 35,8 odsto od 33.626 registrovanih birača za prijevremene predsjedničke izbore.

Kneževo

Na području opštine Kneževo glasalo je 22,62 odsto od ukupnog broja birača registrovanih u ovoj opštini za prijevremene predsjedničke izbore.

Čelinac

U Čelincu je glasalo 30,35 odsto birača od ukupno 15.382 sa pravom glasa.

Kupres

U opštini Kupres na prijevremenim predsjedničkim izborima glasalo je 30 odsto od ukupno 303 upisana birača.

Mrkonjić Grad

U opštini Mrkonjić Grad glasalo je 4.760 birača ili 27,65 odsto od upisanih u birački spisak.

Šipovo

U Šipovu je glasalo 2.523 birača ili 24,44 odsto, rekla je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije Vida Rakita.

Krupa na Uni

Na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske u Krupi na Uni je izašlo 212 birača ili 12,98 odsto.

Jezero

U opštini Jezero izlaznost na prijevremene predsjedničke izbore u Republici Srpskoj bila je 29,2 odsto.

Šekovići

Na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske u opštini Šekovići do 15.00 časova glasalo je 2.067 birača ili 27,72 odsto.

Višegrad

Na prijevremenim predsjedničkim izborima u Republici Srpskoj u Višegradu je glasalo 3.370 birača ili 33,66 odsto, saopšteno je iz Opštinske izborne komisije.

Rudo

U Rudom su na prijevremenim predsjedničkim izborima u Republici Srpskoj glasala 1.592 birača ili 20,08 odsto upisanih u birački spisak.

Novo Goražde

U Novom Goraždu do 15.00 časova je na prijevremenim predsjedničkim izborima u Republici Srpskoj glasalo 518 birača ili 33,31 odsto birača sa pravom glasa, podaci su Opštinske izborne komisije.

Ribnik

U Ribniku je glasalo 1.825 birača ili 30,74 odsto od ukupnog broja registrovanih.

Vlasenica

Na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske u opštini Vlasenica glasala su 3.242 birača ili 34,86 odsto.

Lopare

Na području Lopara glasalo je 31,54 odsto birača sa pravom glasa za prijevremene predsjedničke izbore u Republici Srpskoj.

Istočni Mostar

U opštini Istočni Mostar na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske glasala su 52 birača ili 37,96 odsto od ukupnog broja upisanih u birački spisak.

Foča

U Foči je pravo glasa iskoristilo 29 odsto birača, odnosno 4.860 od 16.241 upisanog birača, rečeno je Srni u Opštinskoj izbornoj komisiji.

Ugljevik

U Ugljeviku je glasalo 34,35 odsto birača, rekla je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije Nermina Ahmetović.

Trnovo

U opštini Trnovo glasalo je 41,61 odsto birača, izjavila je Srni predsjednik Opštinske izborne komisij Jelena Šipovac.

Zvornik

Na području Zvornika na prijevremenim predsjednikom izborima glasalo je 13.800 birača ili 26,04 odsto.

Milići

U Milićima je glasao 2.451 birač ili 30,06 odsto od ukupno registrovanih.

Teslić

Na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske u Tesliću je glasalo 8.944 birača, odnosno 21 odsto sa pravom glasa, rečeno je Srni iz Gradske izborne komisije.

Sva biračka mjesta sada imaju struju.

Rogatica

U opštini Rogatica su na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske glasala 3.144 birača ili 36,23 odsto upisanih u birački spisak.

Osmaci

Na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske na području opštine Osmaci glasalo je 806 birača ili 22 odsto od ukupnog broja sa pravom glasa.

Bijeljina

U Bijeljini je glasalo 26,55 odsto birača upisanih u birački spisak, što je manje nego na izborima prošle godine kada je u isto vrijeme izlaznost bila 39 odsto, izjavila je predsjednik Gradske izborne komisije Dijana Savić Božić.

- Sve protiče mirno, do sada nije bio nijedan prigovor GIK-u za provođenje izbora - istakla je Božićeva.

Ona kaže da je očekivala veću izlaznost na izbore.

Kostajnica

Na području opštine Kostajnicaglasalo je 1.288 birača ili 26,31 odsto od ukupnog broja upisanih u birački spisak za prijevremene izbore za predsjednika Srpske.

Srbac

U opštini Srbac glasalo je 5.598 birača ili oko 32 odsto upisanih u birački spisak, izjavio je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije Duško Mitrić.

Prema njegovim riječima, izborni dan protiče mirno i bez prigovora.

- Najveća izlaznost u srbačkoj opštini je u selima Bardača, Kladari i Glamočani, te u Domu kulture Srbac, dok je najmanje birača svoje pravo iskoristilo u selima Gornja Lepenica, Kobaš i na glasačkom mjestu Stirokart dva - naveo je Mitrić.

Derventa

Do 15.00 časova, na redovnim biračkim mjestima glasao je 5071 glasač, odnosno 16,98 odsto.

Naredni presjek stanja očekuje se oko 19.00 časova, o čemu će javnost biti blagovremeno obavještena, saopšteno je iz Gradske izborne komisije.

Gradiška

Na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske na području Gradiške glasalo je 12.049 birača ili 21,95 odsto od upisanih u birački spisak, potvrdio je predsjednik Gradske izborne komisiji Branislav Radinović.

Kozarska Dubica

U Kozarskoj Dubici na prijevremenim predsjednikom izborima glasalo je 5.466 birača ili 24,16 odsto ukupsanih u birački spisak.

Bratunac

U opštini Bratunac glasalo je 3.205 birača ili 17,99 odsto od ukupno 19.128 upisanih u birački.

Istočni Stari Grad

U opštini Istočni Stari Grad na prijevremenim izborima glasalo je 30,6 odsto registrovanih birača, potvrdio je za ATV predsjednik Opštinske izborne komisije Nemanja Nikolić.

Kalinovik

U opštini Kalinovik su glasala 702 birača ili 41 odsto upisanih u birački spisak, rekao je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije Marko Bozalo.

Oštra Luka

U Oštroj Luci je za predsjednika Republike Srpske glasalo 725 građana ili 17,6 odsto upisanih u birački spisak, izjavila je predsjednik Opštinske izborne komisije Ivana Đukić.

Ona je navela da glasanje protiče bez većih problema, ali da su tri biračka mjesta i dalje bez struje.

Istočno Novo Sarajevo

U Istočnom Novom Sarajevu glasalo je 3.614 birača, odnosno 29,84 odsto od ukupnog broja registrovanih, rekla je predsjednik Opštinske izborne komisije Mira Škrba Tomić.

Han Pijesak

U opštini Han Pijesak glasao je 1.301 birač ili 43 odsto od ukupnog broja registrovanih za prijevremene predsjedničke izbore u Srpskoj.

Šamac

Na području Šamca glasalo je 3.800 ili 25,23 odsto birača sa pravom glasa, rekla je predsjednik Opštinske izborne komisije Šamac Ružica Mokrić.

Najveća izlaznost do sada bila je u mjesnoj zajednici Škarić - 48,91 odsto, a najmanja na biračkom mjestu Obudovac dva, gdje je izašao samo jedan glasač.

Prijedor

U Prijedoru je glasalo 15.698 građana ili 18,35 odsto upisanih u birački spisak, izjavio je predsjednik Gradske izborne komisije Željko Škondrić.

On je naveo da je najveća izlaznost u Donjoj Dragotinji - 36,7 odsto, a najmanja na jednom biračkom mjestu na Hambarinama - 1,24 odsto gdje je izašlo sedam birača.

Škondrić je dodao da su dobili uvjeravanja od "Elektrodistribucije" da će od mraka, odnosno za nekih sat vremena, uspostaviti elektrosnabdijevanje u Kamičanima i Babićima.

Prema njegovim riječima, glasanje protiče bez smetnji i da nema gužvi na biračkim mjestima.

Novi Grad

Na području Novog Grada glasalo je 5.986 birača ili 23,32 odsto od ukupnog broja upisanih u birački spisak.

Petrovo

U Petrovu je glasalo 23,2 odsto upisanih birača, a u Stanarima 23,6 odsto, rečeno je u opštinskim izbornim komisijama.

Doboj

Izlaznost, na području grada Doboj je 30 odsto, saopšteno je iz Gradske izborne komisije.

Do 15.00 časova, na području grada glasalo je 5.071 glasač, odnosno 16,98 odsto.

Pale

Na Palama je glasalo 30 odsto birača, odnosno 5.959 od ukupno 19.970 registrovanih za prijevremene predsjedničke izbore u Republici Srpskoj.

Prnjavor

U Prnjavoru je glasalo 7.156 lica ili 18,17 odsto od ukupnog broja registrovanih, potvrđeno je iz Gradske izborne komisije Prnjavor.

Najveća izlaznost zabilježena je na biračkim mjestima u Osnovnoj školi "Nikola Tesla" u Prnjavoru, Kokorima i Potočanima.

Sokolac

U opštini Sokolac glasalo je 33,24 odsto birača od ukupno registrovanih 10.394.

Istočna Ilidža

Na biračkim mjestima u opštini Istočna Ilidža glasalo je 5.313 birača ili 38,83 odsto upisanih u birački spisak, rekao je za ATV predsjednik Opštinske izborne komisije Aleksandar Ristić.

Petrovac/Drinić

U Petrovcu/Driniću glasao je 191 građanin ili 16,47 odsto upisanih u birački spisak.

Srebrenica

U opštini Srebrenica izašlo je 1.770 birača ili 14,61 odsto od 12.864 registrovanih, rekla je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije Ljiljana Stevanović.

Izlaznost u Hercegovini

U Trebinju je glasalo 10.991 građanin ili 34,26 odsto, dok je u Gacku glasao 2.426 birač, odnosno 31,19 odsto.

U Bileći je glasao 2.971 birač, što je 30,38 odsto. U Nevesinju 29,56 odsto ili 3.306 birača dok je u Ljubinju glasalo 989 birača, odnosno 32,86 odsto.

U Berkovićima je glasalo 646 birača, odnosno 42 odsto upisanih u birački spisak.