Oglasio se MUP Srpske: Prijavljen incident

Izvor:

ATV

23.11.2025

16:21

Komentari:

1
Огласио се МУП Српске: Пријављен инцидент
Foto: ATV

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je do 16,00 časova evidentiran jedan incident na biračkim mjestima na području Republike Srpske.

Riječ je o slučaju iz Laktaša gdje je jedna žena prijavila da je neko glasao umjesto nje.

"Lice M.P. iz Laktaša je prijavila da na glasačkom mjestu u Laktašima nije mogla glasati, jer je već neko glasao u njeno ime. O događaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka", kažu u Ministarstvu.

Iz MUP-a podsjećaju da, zbog održavanja prijevremenih izbora, lokacije za izdavanje ličnih dokumenata MUP-a Republike Srpske (referati ličnih karata, prebivališta, boravišta i JMB, uključujući akviziciju) rade danas, 23. novembra do 19,00 časova.

Ministarstvo je takođe preduzelo bezbjednosne mjere i izdalo određene zabrane.

"Naredbu o zabrani saobraćaja za teretna vozila preko 3,5 tona ukupne mase na svim javnim putevima u Republici Srpskoj u periodu od 00,00 časova dana 23.11.2025. godine do 06,00 časova dana 24.11.2025. godine. Naredbu o zabrani prevoza eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju na području Republike Srpske, osim za prevoz pirotehničkih sredstava za izvođenje najavljenih vatrometa, u periodu od 00,00 časova do 24,00 časa dana 23.11.2025. godine", podsjećaju iz MUP-a.

MUP Republike Srpske

Prijevremeni izbori 2025

Komentari (1)
