Kovačević: Vrlo brzo ćemo biti u prilici da proglasimo pobjedu

Vrlo brzo ćemo biti u prilici da proglasimo pobjedu, rekao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević na konferenciji za novinare.

"Imamo samo jedan ciklus glasova. Brojanje će ići brže. Građani su 2022. svoj glas dali mandat Miloradu Dodiku na četiri godine. Voljom Šmita i Sarajeva je taj mandat oduzet, zato smo danas na ovim izborima branili to", rekao je Kovačević i dodao:

"Ova kampanja je bila fer i korektno, građanima smo objasnili šta se desilo, a to da je stranac oteo mandat od naroda."