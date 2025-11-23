Kovačević: Vrlo brzo ćemo biti u prilici da proglasimo pobjedu

Izvor:
Vrlo brzo ćemo biti u prilici da proglasimo pobjedu, rekao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević na konferenciji za novinare.
"Imamo samo jedan ciklus glasova. Brojanje će ići brže. Građani su 2022. svoj glas dali mandat Miloradu Dodiku na četiri godine. Voljom Šmita i Sarajeva je taj mandat oduzet, zato smo danas na ovim izborima branili to", rekao je Kovačević i dodao:
"Ova kampanja je bila fer i korektno, građanima smo objasnili šta se desilo, a to da je stranac oteo mandat od naroda."
