Malinić za ATV: U Banjaluci glasanje proteklo uredno

ATV

23.11.2025

19:39

Малинић за АТВ: У Бањалуци гласање протекло уредно
Glasanje u Banjaluci je proteklo u najboljem redu, potvrdio je za ATV predsjednik Gradske izborne komisije Dubravko Malinić.

On je rekao da su do sada dobili informaciju da je 95 odsto izbornih mjesta zatvoreno na vrijeme.

"Pretpostavljam da su sva mjesta zatvorena. Kada kažem pretpostavljam, to je zato što govorim na osnovu informacija koje su zvanično pristigle. Samo se čeka potvrda", rekao nam je on.

"Informacije koje mi imamo u GIK-u jesu takve da nismo imali problema jer je glasanje proteklo u korektnoj atmosferi", zaključio je Malinić.

