Prvo oglašavanje SDS-a nakon zatvaranja biračkih mjesta

Izvor:

ATV

23.11.2025

19:53

Komentari:

0
Прво оглашавање СДС-а након затварања бирачких мјеста
Foto: ATV

Izlaznosti je dosta manja nego za lokalne izbore 2024. godine, rekao je SDS-ov Želimir Nešković na konferenciji za novinare.

Dobri su procenti u lokalnim zajednicama gdje su na vlasti, rekao je Nešković.

"Nema potrebe da izlazimo za sada sa nekim širim informacijama, te ćemo pričekati još nekih sat vremena kada budemo imali konkretnije informacije", ističe Nešković i dodaje:

"Bilo je problema, bilo je izbornih neregularnosti. Pravni tim SDS-a prati situaciju".

SDS

Prijevremeni izbori 2025

Branko Blanuša

