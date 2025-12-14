Vitkof i Kušner stigli u Berlin

Izvor:
Specijalni izaslanik Sjedinjenih Država Stiv Vitkof i zet predsjednika Donalda Trampa Džared Kušner stigli su u Berlin kako bi razgovarali o sukobu u Ukrajini, javlja AP.
Ova posjeta označava najnoviji diplomatski napor Vašingtona da posreduje u diplomatskom rješenju dugogodišnjeg sukoba.
Ranije ovog mjeseca Vitkof i Kušner su otputovali u Moskvu na pregovore sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
Kontakti sa ukrajinskom delegacijom nastavljeni su nakon tog sastanka.
S druge strane, Vašington je nedavno kritikovao evropsko rukovodstvo u vezi sa sukobom, ukazujući na mogući raskol sa Briselom.
