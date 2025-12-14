Logo
Large banner

Vitkof i Kušner stigli u Berlin

Izvor:

Agencije/AP

14.12.2025

13:00

Komentari:

0
Виткоф и Кушнер стигли у Берлин
Foto: Tanjug/AP/Kay Nietfeld

Specijalni izaslanik Sjedinjenih Država Stiv Vitkof i zet predsjednika Donalda Trampa Džared Kušner stigli su u Berlin kako bi razgovarali o sukobu u Ukrajini, javlja AP.

Ova posjeta označava najnoviji diplomatski napor Vašingtona da posreduje u diplomatskom rješenju dugogodišnjeg sukoba.

Ranije ovog mjeseca Vitkof i Kušner su otputovali u Moskvu na pregovore sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Стив Виткоф-сатанак

Svijet

Oglasio se Kremlj: To nije tačno!

Kontakti sa ukrajinskom delegacijom nastavljeni su nakon tog sastanka.

S druge strane, Vašington je nedavno kritikovao evropsko rukovodstvo u vezi sa sukobom, ukazujući na mogući raskol sa Briselom.

Podijeli:

Tagovi:

Stiv Vitkof

Džared Kušner

Donald Tramp

SAD

Ukrajina

Vladimir Putin

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Путин рекао Виткофу да је Москва сагласна са неким приједлозима Вашингтона

Svijet

Putin rekao Vitkofu da je Moskva saglasna sa nekim prijedlozima Vašingtona

1 sedm

0
Састанак Путина и Виткофа

Svijet

Maratonski sastanak: Da li ima napretka u pregovorima?

1 sedm

0
Састанак Путина и Виткофа

Svijet

Završen sastanak Putina i Vitkofa u Kremlju

1 sedm

0
Почео састанак Путина и Виткофа

Svijet

Počeo sastanak Putina i Vitkofa

1 sedm

0

Više iz rubrike

Пуцњава у Аустралији - терористички напад на празник Хануке

Svijet

Pucnjava u Australiji - teroristički napad na praznik Hanuke

3 h

0
Температуре у овом граду Грчке досежу до -28°C, а зову га ''грчки Сибир''

Svijet

Temperature u ovom gradu Grčke dosežu do -28°C, a zovu ga ''grčki Sibir''

5 h

0
Пуцњава на сиднејској плажи Бонди! Има мртвих, најмање 13 рањених, ухапшене двије особе

Svijet

Pucnjava na sidnejskoj plaži Bondi! Ima mrtvih, najmanje 13 ranjenih, uhapšene dvije osobe

5 h

1
Олуја "Емилија" погодила Канарска острва

Svijet

Oluja "Emilija" pogodila Kanarska ostrva

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

30

FIFA objavila važnu vijest

16

25

Kraljica lateksa se ponovo utegla i pokazala savršeno tijelo

16

16

Boki 13 rekao da su mu se udvarala dva poznata muškarca: Otkrio njihova imena

16

14

Od januara novi porez stiže na naplatu

16

05

Orban: NATO se podijelio - Amerika za mir, Evropa za rat

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner