Pucnjava u Australiji - teroristički napad na praznik Hanuke

U pucnjavi koju su australijske vlasti okarakterisale kao teroristički napad, na proslavi Hanuke, jevrejskog praznika svjetlosti, na plaži Bondi u Sidneju ubijeno je najmanje 12 osoba, među kojima je i jedan od dva napadača.

Povrijeđeno je više od 12 osoba, saopštila je danas policija australijske savezne države Novi Južni Vels.

Smatra se da je meta napada bio događaj povodom Hanuke, a policijski izvori vjeruju da je napad planiran mjesecima, prenosi australijski Ej-Bi-Si njuz.

Over the past hour, I have held a series of conversations with leaders of the Jewish community in Australia, following the most severe and devastating terrorist attack ever carried out against the Jewish community in the country. Dozens were harmed - both killed and wounded.



On… — עמיחי שיקלי - Amichai Chikli (@AmichaiChikli) December 14, 2025

Jedan napadač je ubijen iz vatrenog oružja a drugi je ranjen i u kritičnom je stanju, i nalazi se u pritvoru. Među povrijeđenima u napadu su i dva policajca.

Na licu mjesta, u automobilu za koji se pretpostavlja da pripada napadačima, pronađena je sumnjiva improvizovana eksplozivna naprava koju pokušava da ukloni ekipa za deaktivaciju bombi.

Visoki zvaničnik policije je potvrdio da je jedan od naoružanih napadača identifikovan kao Navid Akram iz Boniriga, na jugozapadu Sidneja.

Zvaničnik, koji je želio da ostane anoniman, rekao je da policija trenutno pretresa kuću napadača.

Policija je saopštila da je operacija nakon pucnjave na javnom mjestu koja se dogodila oko 18.45 časova po lokalnom vremenu, kao i da se očekuje se da će se broj žrtava "promijeniti".

Portparol hitne pomoći australijske savezne države Novi Južni Vels je rekao da je ta služba dobila poziv u 18.45 sati po lokalnom vremenu zbog prijava o više ljudi upucanih na plaži Bondi.

Hitna pomoć je saopštila je da su na licu mjesta zbrinuli više pacijenata, a da su šest prevezli u bolnicu Sent Vinsent, tri u bolnicu Rojal Princ Alfred i dva u bolnicu Sent Džordž.

Australijski premijer Entoni Albaneze je ranije danas u pisanoj izjavi rekao da su scene u Bondiju "šokantne i uznemirujuće".

''Policija i službe za hitne intervencije su na terenu i rade na spasavanju života. Moje misli su sa svakom osobom koja je pogođena'', rekao je Albaneze.

Policija je saopštila da "interveniše na incidentu koji se dešava na plaži Bondi i da poziva javnost da izbjegava to područje".

Pucnjava na plaži Bondaj teroristički napad

Izraelski ministar za dijasporu Amihaj Čikli rekao je da se na plaži Bondaj u Sidneju dogodio teroristički napad koji je rezultirao velikim brojem žrtava.

Predsjednik Izraela Isak Hercog izrazio je saučešće porodicama ubijenih i pozvao australijsku vladu da otpočne borbu protiv talasa antisemitizma koji pogađa australijsko društvo

''Ponavljamo naše upozorenje iznova i iznova australijskoj vladi da traži akciju i bori se protiv ogromnog talasa antisemitizma koji pogađa australijsko društvo. Nadajmo se boljim vestima i nadamo se da ćemo sve povrijeđene vidjeti kako se oporavljaju'', dodao je on.