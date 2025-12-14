Uhapšen Albanac na granici: Biće izručen Grčkoj zbog izdržavanja zatvorske kazne silovanja

Državljanin Albanije kojeg je Grčka potraživala zbog izdržavanja zatvorske kazne od 11 godina zbog silovanja uhapšen je na graničnom prelazu Sukobin na ulazu u Crnu Goru, saopštila je crnogorska policija.

Granična policija je prilikom pasoške kontrole utvrdila da je za državljaninom Albanije R. I. (30) Interpol Atina raspisao potjernicu zbog izdržavanja kazne zatvora u trajanju od 11 godina zbog silovanja.

Region Užas u zatvoru: Osuđenik je više puta silovan i brutalno pretučen

On je uhapšen i predat je na dalju nadležnost sudiji za istragu.

Iz policije su naveli da slijede dalje radnje pravosudnih organa Crne Gore i Grčke radi ekstradicije ovoga lica.