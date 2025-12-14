Logo
Large banner

Uhapšen Albanac na granici: Biće izručen Grčkoj zbog izdržavanja zatvorske kazne silovanja

Izvor:

SRNA

14.12.2025

13:04

Komentari:

0
Ухапшен Албанац на граници: Биће изручен Грчкој због издржавања затворске казне силовања

Državljanin Albanije kojeg je Grčka potraživala zbog izdržavanja zatvorske kazne od 11 godina zbog silovanja uhapšen je na graničnom prelazu Sukobin na ulazu u Crnu Goru, saopštila je crnogorska policija.

Granična policija je prilikom pasoške kontrole utvrdila da je za državljaninom Albanije R. I. (30) Interpol Atina raspisao potjernicu zbog izdržavanja kazne zatvora u trajanju od 11 godina zbog silovanja.

Затвор

Region

Užas u zatvoru: Osuđenik je više puta silovan i brutalno pretučen

On je uhapšen i predat je na dalju nadležnost sudiji za istragu.

Iz policije su naveli da slijede dalje radnje pravosudnih organa Crne Gore i Grčke radi ekstradicije ovoga lica.

Podijeli:

Tagovi:

Crna Gora

Granična policija

hapšenje

Albanac

Silovanje

uhapšen Albanac

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Muškarac izgorio u požaru: Policija ga pronašla u prizemlju kuće

5 h

0
Ужас у Хрватској: Мушкарац убио жену па себе

Region

Užas u Hrvatskoj: Muškarac ubio ženu pa sebe

8 h

0
У загребачком дому за старије и немоћне због пожара евакуисано 250 штићеника

Region

U zagrebačkom domu za starije i nemoćne zbog požara evakuisano 250 štićenika

8 h

0
Побуна у Далмацији због доктора из Ирана: "Неће да прича хрватски, сестре морају преводити, а користи и ChatGPT"

Region

Pobuna u Dalmaciji zbog doktora iz Irana: "Neće da priča hrvatski, sestre moraju prevoditi, a koristi i ChatGPT"

18 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

25

Kraljica lateksa se ponovo utegla i pokazala savršeno tijelo

16

16

Boki 13 rekao da su mu se udvarala dva poznata muškarca: Otkrio njihova imena

16

14

Od januara novi porez stiže na naplatu

16

05

Orban: NATO se podijelio - Amerika za mir, Evropa za rat

16

03

Košarac: Manje tumarajte sarajevskim ulicama otiđite u Banjaluku i dogovarajte

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner