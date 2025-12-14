Uhapšen Albanac na granici: Biće izručen Grčkoj zbog izdržavanja zatvorske kazne silovanja

Izvor:
Državljanin Albanije kojeg je Grčka potraživala zbog izdržavanja zatvorske kazne od 11 godina zbog silovanja uhapšen je na graničnom prelazu Sukobin na ulazu u Crnu Goru, saopštila je crnogorska policija.
Granična policija je prilikom pasoške kontrole utvrdila da je za državljaninom Albanije R. I. (30) Interpol Atina raspisao potjernicu zbog izdržavanja kazne zatvora u trajanju od 11 godina zbog silovanja.
On je uhapšen i predat je na dalju nadležnost sudiji za istragu.
Iz policije su naveli da slijede dalje radnje pravosudnih organa Crne Gore i Grčke radi ekstradicije ovoga lica.
