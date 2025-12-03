Stiglo odobrenje: BiH dobija još jedan aerodrom

Proces izgradnje Aerodroma Bihać, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Unsko-sanskom kantonu, ušao je u završnu fazu pripreme.

Nakon godina usklađivanja dokumentacije i procedure na svim nivoima vlasti, danas je Upravi JP Aerodrom Bihać, uručeno načelno odobrenje za građenje – ključni korak koji prethodi izdavanju građevinske dozvole za poletno-sletnu stazu, najzahtjevniji segment projekta.

Ovaj dokument simbolično označava prelazak iz dugotrajne administrativne faze u početak konkretne realizacije projekta, naglašeno je na sastanku održanom u Federalnom ministarstvu prostornog uređenja.

Svečanom uručenju prisustvovao je i gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić, koji je od samog početka aktivno pratio sve faze projekta i bio jedan od ključnih aktera u komunikaciji i koordinaciji prema Vladi FBiH.

U ime Grada Bihaća Sedić je izrazio zahvalnost federalnom ministru Željku Nediću na podršci i posvećenosti, te izrazio zadovoljstvo činjenicom da realizacija aerodroma ulazi u završnu pripremnu fazu.

Direktor JP Aerodrom Bihać Anel Hadžić izjavio je Feni da je načelno odobrenje potvrda da je projekt napokon ušao u završnu pravnu i tehničku proceduru.

“Danas smo na poziv federalnog ministra prostornog uređenja Željka Nedića prisustvovali svečanom uručenju načelnog odobrenja za građenje Aerodroma Bihać, u skladu s pravosnažnom urbanističkom saglasnosti dobijenom u februaru ove godine. To znači da smo korak bliže građevinskoj dozvoli u skladu sa zakonskim regulama na nivou Federacije BiH”, kazao je Hadžić.

Prema njegovim riječima, načelno odobrenje omogućava pokretanje niza pripremnih radova na lokaciji aerodroma kao što su formiranje građevinske linije, putne infrastrukture te elektro i vodnih instalacija. Dokument također precizira redoslijed izdavanja pojedinačnih građevinskih dozvola.

Poznato kada bi radovi mogli početi

Hadžić najavljuje da će Uprava već početkom januara podnijeti zahtjev za građevinsku dozvolu za izgradnju poletno-sletne staze.

“Radi se o finansijski i konstruktivno najzahtjevnijem dijelu projekta. Nakon danas usaglašenih instrukcija, očekujemo da do marta ove godine možemo dobiti građevinsku dozvolu i konačno raspisati javni poziv za izvođenje radova na terenu”, istakao je Hadžić.

On je podsjetio da je proces pripreme bio izuzetno opsežan i kompleksan, što potvrđuje i broj potrebnih dokumenata.

“U postupku ishodovanja urbanističke saglasnosti imali smo 66 različitih dokumenata, a u postupku načelnog odobrenja oko 40 dokumenata sa svih nivoa vlasti u BiH. To dovoljno govori o obimnosti i zahtjevnosti ovog procesa”, dodao je.

Posebno je naglasio da je Ministarstvo pohvalilo rad Uprave JP Aerodrom Bihać te izrazilo spremnost za nastavak saradnje u finalnoj fazi pripreme projekta.

Ako sve bude teklo prema planu, početak radova na poletno-sletnoj stazi mogao bi uslijediti već u prvoj polovini godine, čime bi izgradnja Aerodroma Bihać konačno prešla iz administrativne u praktičnu fazu realizacije.