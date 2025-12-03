Logo
Dotrajala instalacija uzrok požara u trebinjskoj Bolnici

ATV

03.12.2025

19:23

Foto: ATV

Dotrajale instalacije, po ko zna koji put, napravile su havariju u trebinjskoj Bolnici. Sumnje su, Policijske uprave nakon završenog uviđaja na Odjeljenju za neurologiju, gdje je sinoć izbio požar. Za ATV iz policije kažu da su izuzeti predmete za vještačenje, koji će utvrditi tačan uzrok jezivog požara.

Na svu sreću, medicinari i vatrogasci, heroji iz dima, na vrijeme su spasili trinaest pacijenata, koji su u trenutku požara bili smješteni na neurologiji.

"Gorila je ta jedna soba i ostalo od vode što je štete. N: je li bio plamen? Plamen je bio skoncentrisan na sobi a sprat je bio pun dima, nismo ništa vidjeli, u zamračen prostor smo ušli. N: pomagali su vam i medicinari? Da nije bilo njih ne bi znali ni u kojoj sobi gdje ima pacijenata, oni su sve to koordinisali", ispričao je vatrogasac Miodrag Ćaćić.

"Nije nam prvi put da se dešava problem sa instalacijama. Sve ovo dokazuje koliko je ova zgrada stara, neupotrebljiva. Rez odradili su oni svoj posao očekujemo da dobijemo povratnu informaciju šta je uzrok požara. Neurologija je kompletno neupotrebljiva", istakao je direktor Bolnice Trebinje Nedeljko Lambeta.

Garež na zidovima, izgorjela oprema, popucali prozori to je sve što je ostalo nakon požara.

Ovo je ljekarska soba Odjeljenja za neurologiju gdje je sinoć izbio požar. Samo par minuta kasnije dim je zahvatio čitavo odjeljenje.

Bolnica se brzo organizovala, da sanira štetu i spase što se spasiti da. Odjeljenja u neposrednoj blizini neurologije danas normalno funkcionišu.

"Već smo uspjeli da se organizujemo. Odjeljenje je prebačeno u prizemlje. Imamo jednu veliku prostoriju, gdje smo namjestili 8 kreveta, tu će da bude i ambulanta neurološkog odjeljenja da neometano nastavi da se radi. Sva ostala odjeljenja sa ovoga stvara su se vratila i pacijenti i osoblje", dodao je Lambeta.

Materijalna šteta je ogromna, ali o prvim procjenama još je rano govoriti, kaže Lambeta. Nada se da će se za desetak dana izgorjelo odjeljenje sanirati.

Dotrajale instalacije starog objekta trebinjske Bolnice poslale su poslednje upozorenje i podsjetnik koliko je ovom gradu bio potreban novi objekat.

Trebinje

bolnica

