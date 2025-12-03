Љубавни троугао у БиХ завршио тучом

Извор:
АТВ
03.12.2025
20:09
У Бужиму се недавно догодила несвакидашња и готово невјероватна ситуација која је привукла велику пажњу јавности.
Испред спортске дворане дошло је до физичког обрачуна двојице младића, а повод – дјевојка за коју су обојица тврдила да им је партнерка.
Према доступним информацијама, младићи Б.Р. и Д.Е. прво су ушли у жустру вербалну расправу.
Међутим, препирка је убрзо ескалирала у тучу, када је сваки од њих почео оптуживати оног другог да се “умијешао” у њихову везу.
Ситуацију је додатно закомпликовала чињеница да су обојица била увјерена да су у емотивној вези са истом дјевојком.
Такве тврдње изазвале су међусобне увреде, сумње у превару, љубомору, а на крају и физички сукоб, пише "Цазин.нет".
На лице мјеста убрзо је стигла полиција, зауставила даљњи обрачун и оба учесника санкционисала због нарушавања јавног реда и мира.
Овај необични инцидент изазвао је бројне реакције мјештана, јер се овакав заплет, како кажу, ријетко виђа и чешће подсјећа на сцене из филмова него на стварни живот.
