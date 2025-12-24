Logo
Pjevač doživio nezgodu: Automobil završio u kanalu pored puta

Grand

24.12.2025

21:07

Poznati pjevač Aleksandar Misojčić, poznatiji kao Xander, doživio je saobraćajnu nezgodu dok se vraćao iz Hrvatske ka Srbiji nakon nastupa.

- Vraćali smo se sa svirke kad mi je na jednoj krivini auto proklizao. Udario sam u bankinu i sletio u kanal dole. Srećom, svi smo dobro. Naravno da smo se uplašili, ali najvažnije je da smo zdravi i nepovrijeđeni - izjavio je on za medije.

Na automobilu je nastala veća materijalna šteta, ali pjevač posebno ističe da je najbitnije što su on i njegove kolege dobro i da je to jedino što trenutno zaista znači.

Podsjetimo, prošlog decembra Xander je bio u centru pažnje i zbog nesvakidašnjeg incidenta na graničnom prelazu sa pjevačicom Gogom Sekulić.

Tada su oboje zadržani od strane hrvatske policije nakon što ih je navigacija navela na neaktivni prelaz i došlo je do nesporazuma prilikom ulaska u Hrvatsku, zbog čega je Xander uhapšen na kratko prije nego što su pušteni da nastave ka nastupu.

Pjevač

Saobraćajna nesreća

Komentari (0)
