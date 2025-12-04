Logo
Snažan zemljotres pogodio Kinu

Izvor:

Telegraf

04.12.2025

09:02

Снажан земљотрес погодио Кину
Foto: Pixabay

Zemljotres magnitude 6 stepeni Rihtera zabilježen je u četvrtak, 4. decembra u 08:44 časova, na području južnog Sinđanga u Kini.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 41.0465 i dužine 78.4281.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 7 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

(telegraf)

