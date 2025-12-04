Snažan zemljotres pogodio Kinu

Izvor:
Telegraf
04.12.2025
09:02
Komentari:0
Zemljotres magnitude 6 stepeni Rihtera zabilježen je u četvrtak, 4. decembra u 08:44 časova, na području južnog Sinđanga u Kini.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 41.0465 i dužine 78.4281.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 7 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
(telegraf)
Tenis
4 h0
Auto-moto
4 h0
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Najnovije
Najčitanije
13
07
13
02
12
59
12
45
12
35
Trenutno na programu