Raspisan konkurs za izbor novog pravobranioca Republike Srpske

Ministar pravde Republike Srpske, Goran Selak raspisao je konkurs za izbor i imenovanje pravobranioca Srpske.

Konkurs je objavljen u "Glasu Srpske", a dostupan je i na internet stranici Ministarstva pravde, dok će u narednom periodu biti objavljen i u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Selak je pozvao zainteresovane da se prijave na javni konkurs, navodeći da je rok za podnošenje prijava 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja konkursa, saopšteno je iz nadeležnog ministarstva.

Napomenuo da je Pravobranilaštvo Republike Srpske jedan od stubova institucionalne zaštite imovine i interesa Srpske.

"S obzirom na to da su uloga i značaj rada Pravobranilaštva u sistemu pravne zaštite Republike Srpske veoma važni, postupak izbora i imenovanja će se sprovoditi profesionalno i transparentno, u skladu sa zakonom, kakva je bila i dosadašnja praksa", rekao je Selak.

Naglasio da je resorno ministarstvo posvećeno jačanju institucija i zaštiti imovine, te da ima cilj da najvažnije pravne funkcije obavljaju ljudi koji posjeduju znanje, integritet i odgovornost prema Republici Srpskoj.

Iz Ministarstva pravde navode da se pravobranilac Republike Srpske bira na četiri godine, uz mogućnost ponovnog izbora, a bira ga i imenuje Narodna skupština Republike Srpske na prijedlog Vlade.

Mandat dosadašnjeg pravobranioca Milimira Govedarice prestao je u skladu sa zakonskim procedurama, a dosadašnji zamjenik pravobranioca Milan Radujko preuzeo je sva prava, obaveze i odgovornosti funkcije pravobranioca do izbora novog nosioca ove važne dužnosti, navodi se u saopštenju.

Javni konkurs raspisan je na osnovu člana 22 Zakona o Pravobranilaštvu Republike Srpske i člana 8 Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske.