Logo
Large banner

Raspisan konkurs za izbor novog pravobranioca Republike Srpske

Izvor:

ATV

04.12.2025

09:39

Komentari:

1
Расписан конкурс за избор новог правобраниоца Републике Српске

Ministar pravde Republike Srpske, Goran Selak raspisao je konkurs za izbor i imenovanje pravobranioca Srpske.

Konkurs je objavljen u "Glasu Srpske", a dostupan je i na internet stranici Ministarstva pravde, dok će u narednom periodu biti objavljen i u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Selak je pozvao zainteresovane da se prijave na javni konkurs, navodeći da je rok za podnošenje prijava 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja konkursa, saopšteno je iz nadeležnog ministarstva.

Napomenuo da je Pravobranilaštvo Republike Srpske jedan od stubova institucionalne zaštite imovine i interesa Srpske.

"S obzirom na to da su uloga i značaj rada Pravobranilaštva u sistemu pravne zaštite Republike Srpske veoma važni, postupak izbora i imenovanja će se sprovoditi profesionalno i transparentno, u skladu sa zakonom, kakva je bila i dosadašnja praksa", rekao je Selak.

Naglasio da je resorno ministarstvo posvećeno jačanju institucija i zaštiti imovine, te da ima cilj da najvažnije pravne funkcije obavljaju ljudi koji posjeduju znanje, integritet i odgovornost prema Republici Srpskoj.

Iz Ministarstva pravde navode da se pravobranilac Republike Srpske bira na četiri godine, uz mogućnost ponovnog izbora, a bira ga i imenuje Narodna skupština Republike Srpske na prijedlog Vlade.

Mandat dosadašnjeg pravobranioca Milimira Govedarice prestao je u skladu sa zakonskim procedurama, a dosadašnji zamjenik pravobranioca Milan Radujko preuzeo je sva prava, obaveze i odgovornosti funkcije pravobranioca do izbora novog nosioca ove važne dužnosti, navodi se u saopštenju.

Javni konkurs raspisan je na osnovu člana 22 Zakona o Pravobranilaštvu Republike Srpske i člana 8 Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske.

Podijeli:

Tagovi:

Goran Selak

Pravobranilaštvo Republike Srpske

konkurs

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Расписан конкурс у области књижевног стваралаштва: За најбоља остварења стимулације од 4.000 КМ

Društvo

Raspisan konkurs u oblasti književnog stvaralaštva: Za najbolja ostvarenja stimulacije od 4.000 KM

2 d

0
Ево до када је отворен конкурс за студентске стипендије у Бањалуци

Banja Luka

Evo do kada je otvoren konkurs za studentske stipendije u Banjaluci

3 d

0
За суфинансирање научних публикација 110.000 КМ

Republika Srpska

Za sufinansiranje naučnih publikacija 110.000 KM

2 sedm

0
Расписан конкурс за додјелу студентских стипендија

Gradovi i opštine

Raspisan konkurs za dodjelu studentskih stipendija

2 sedm

0

Više iz rubrike

Све више жена рађа у четрдесетим, смањује се број мајки тинејџерки

Republika Srpska

Sve više žena rađa u četrdesetim, smanjuje se broj majki tinejdžerki

3 h

0
Амиџић на састанку са Флемингом: Конструктиван дијалог од виталног је значаја за напредак

Republika Srpska

Amidžić na sastanku sa Flemingom: Konstruktivan dijalog od vitalnog je značaja za napredak

15 h

1
СДС затражио од Американаца уклањање са црне листе

Republika Srpska

SDS zatražio od Amerikanaca uklanjanje sa crne liste

16 h

4
У плану тематска сједница Владе о Жељезницама Српске

Republika Srpska

U planu tematska sjednica Vlade o Željeznicama Srpske

17 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

07

U Banjaluci sjednica Predsjedništva BORS-a: Prisustvuju Dodik i Minić

13

02

Govedarica za ATV: Većina nije pukla, sjednica je prekinuta i biće nastavljena

12

59

HNS o sramnoj izjavi Zukana Heleza: "Šokantan nastup da ne prođe nekažnjeno"

12

45

Pukla skupštinska većina u Gacku

12

35

Sramna izjava Heleza: Željana Zovko "poluretardirana, to su ta ustaška kopilad

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner