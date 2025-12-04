Logo
Tužilaštvo predložilo pritvor za Brkića i Kukolja

Тужилаштво предложило притвор за Бркића и Кукоља
Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci predložilo je Osnovnom sudu u tom gradu određivanje pritvora za Milana Brkića /34/ i Momira Kukolja /65/, oba iz Laktaša, osumnjičene za teške krađe.

Brkić i Kukolj su osumnjičeni da su od 2. avgusta do 2. decembra ove godine na području Laktaša provaljivali u kuće iz kojih su uzimali i prisvajali novac, nakit i druge predmete.

Oni su osumnjičeni da su počinili krivično djelo teške krađe, a Kukolj i za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija, saopšteno je iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Postupajući tužilac je uputio prijedlog za određivanje mjere pritvora zbog postojanja naročitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, te zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo.

Akcija Arija

OJT Banjaluka

