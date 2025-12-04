HNS o sramnoj izjavi Zukana Heleza: "Šokantan nastup da ne prođe nekažnjeno"

Hrvatski narodni sabor /HNS/ BiH ocijenio je da zapaljiva retorika i govor mržnje ministra odbrane u Savjetu ministara Zukana Heleza usmjeren protiv evropskog poslanika Željane Zovko i člana Heritidž fondacije Maksa Primorca predstavljaju primitivne prijetnje i dokaz nedoraslosti te čin krivičnog djela.

Iz HNS-a BiH ističu da bi Helez, kao ministar čija bi trajna opredijeljenost trebala da bude zaštita mira i stabilnosti te saradnja s vlastima partnerskih zemalja, nažalost svih stanovnika BiH, nije dorastao civilizovanom političkom dijalogu niti funkciji koju obavlja, spuštajući se na nivo praznih prijetnji, zapaljivog izražavanja i primitivnih uvreda usmjerenih prema pripadnicima hrvatskoga naroda.

Ukazujući da se ministar Helez nije koristio samo degutantnom retorikom već i krivičnim elementima izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti, iz HNS-a apeluju na nadležne da ovaj, kako su naveli, šokantan istup ne prođe nekažnjeno.

BiH Sramna izjava Heleza: Željana Zovko "poluretardirana, to su ta ustaška kopilad

U saopštenju se ukazuje na poražavajuću činjenicu da međunarodni zvaničnici danas bolje razumiju istoriju, ustavno uređenje i savremene potrebe BiH od njenog ministra.

"Kao legitimni predstavnici Hrvata, apelujemo na ostale domaće predstavnike da se umjesto zapaljivom retorikom, iskrivljavanjem istorije i ad hominem uvredama svojih neistomišljenika posvete evropskoj BiH i naporima za poboljšavanje odnosa između konstitutivnih naroda", ističu iz HNS-a.

Iz HNS-a izražavaju žaljenje zbog verbalnog napada na Zovkovu i Primorca, kojima zahvaljuju za kontinuirani doprinos zaštiti i razvoju evropske budućnosti BiH, te ističu da će nastaviti da sprovode evropski put BiH.

KRIŠTO: HELEZ POTKOPAVA VRIJEDNOSTI DEMOKRATSKOG DRUŠTVA

Predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto upozorila je da uvredljivi komentari koje je ministar odbrane Zukan Helez iznio na račun poslanika u Evropskom parlamentu Željane Zovko štete međunarodnoj reputaciji BiH i potkopavaju vrijednosti demokratskog dijaloga.

"Ovakvi istupi predstavljaju ozbiljno odstupanje od standarda javne komunikacije te nisu u skladu sa načelima profesionalne i političke odgovornosti koje zahtijeva obavljanje najviših dužnosti", istakla je Krištova.

Ona je naglasila da je zaštita integriteta institucija BiH i očuvanje njihovog ugleda osnovna obaveza svakog zvaničnika.

"Izjave koje vrijeđaju ili lično diskredituju predstavnike institucija, bilo domaćih ili evropskih, narušavaju povjerenje javnosti, štete međunarodnoj reputaciji BiH te potkopavaju vrijednosti demokratskog dijaloga", rekla je Krištova.

Ona je istakla da Savjet ministara ostaje u potpunosti posvećen promociji najviših demokratskih, etičkih i profesionalnih standarda u javnom prostoru, saopšteno je iz Kancelarije predsjedavajuće Savjeta ministara.

Helez je rekao za federalne medije da su Željana Zovko i viši naučni saradnik "Heritidž faundejšna" Maks Primorac "ustaška kopilad", da su "zadojeni fašizmom" i da "lažima i islamofobijom" pokušavaju da "otvore priče o prekrajanju BiH" i "realizuju agresorske i fašističke ideje".

Za Zovko je rekao i da je "poluretardirana", da se uporno miješa u unutrašnja pitanja BiH, a da Primorac u Vašingtonu lobira da se podijeli BiH.