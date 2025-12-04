Logo
04.12.2025

Срамна изјава Хелеза: Жељана Зовко "полуретардирана, то су та усташка копилад

Зукан Хелез, министар одбране у Савјету министара БиХ, опет је наставио да вријеђа и оптужује "све редом".

Хелез је, у разговору за федералне медије, причао и о филму „Сарајево Сафарији“ који доноси непровјерене тврдње о „туристима-снајперистима“, односно страним држављанима који су, наводно, плаћали да би пуцали на цивиле у опкољеном Сарајеву.

Новинар га је упитао је ли Хрватска предмет истраге као транзитна земља преко које су западњаци потенцијално стизали на „Сарајево сафари“. Хелез је рекао да су Зовко и виши научни сарадник "Херитаге фоундатиона" Макс Приморац "усташка копилад", да су "задојени фашизмом" и да "лажима и исламофобијом" покушавају да "отворе приче о прекрајању БиХ" и "реализују агресорске и фашистичке идеје".

Приморац Макс

БиХ

"Високи представник "скида" лидере и законе, мора се укинути ОХР и престати са централизацијом"

"Није морао проћи кроз Хрватску. Могли су, нажалост, у Босну и Херцеговину... Нису морали доћи коридором. Могао је доћи у Сарајево преко источне Босне, која је била под контролом агресорских снага и тачно је могао из Србије доћи без икаквих проблема, тако да није морао ићи у Хрватску. Мада смо свједоци у посљедње вријеме шта све ради "полуретардирана" Жељана Зовко, која се упорно мијеша у унутрашње ствари Босне и Херцеговине, и то су та "усташка копилад". Ала она, ала онај Приморац који у Вашингтону упорно лобира да се подијели Босна и Херцеговина. Ја желим да му поручим, можда им је била нека шанса у рату, када су били надмоћни, али ево, и тада су наши сјајни браниоци одбранили БиХ. Сада немају никакве шансе. Сада би, сигурно, двије трећине грађана Босне и Херцеговине стале у одбрану државе и поручујем им да се овдје завршава судбина Босне и Херцеговине и нико други је неће рјешавати него њени грађани", рекао је Хелез.

Зукан Хелез

Сарајево

