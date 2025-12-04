Logo
Large banner

Pukla skupštinska većina u Gacku

Izvor:

ATV

04.12.2025

12:45

Komentari:

0
Пукла скупштинска већина у Гацку
Foto: ATV

Prekinuto je današnje skupštinsko zasijedanje u Gacku, a sve zbog odbornika SDS-a, koji sa DNS-om čine skupštinsku većinu.

Tek sto su usvojili dnevni red zapeli su na tački vezanoj za profesionalni status potpredsjednika Skupštine opštine Gacko, Srđana Vujovića iz DNS-a.

“Odbornici SDS-a su tražili pauzu od 15 minuta. Ostali su sat i po vremena nakon čega se nisu vratili na sjednicu. Zbog nedostatka kvoruma, prema poslovniku Skupština je prekinuta.” rekao je za ATV Siniša Madić predsjednik Skupštine Gacko.

Baš Mandić je na dnevni red danas uvrstio tačku vezanu za profesionalni status potpredsjednika skupštine Srđana Vujovića, odbornika DNS-a.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Trajno i sistemski putem zakona riješiti poziciju boraca u Republici Srpskoj

No Gackom već kolaju stvarni razlozi raskola u većini.

"Problem je nova direktorica Doma zdravlja u Gacku. Ona je kadar iz DNS-a od radnog iskustva ima samo rad u jednom marketu. Tamo su doktori ljuti i nezadovoljni. Među njima je i doktorica Vera Govedarica koja je odbornik SDS-a. Ona je sve i pokrenula",ATV-u priča izvor iz Gacka.

Na današnjoj sjednicu se trebalo pričati i o mnogo važnijim tačkama. Zbog poljuljane skupštinske većine Gacko bi moglo ostati bez rebalans budžeta za ovu i nacrta za sljedeću godinu ali i planiranog kreditnog zaduženja.

Podijeli:

Tagovi:

Gacko

opština

skupština

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ријешите проблем зачепљеног одвода уз помоћ овог козметичког производа

Savjeti

Riješite problem začepljenog odvoda uz pomoć ovog kozmetičkog proizvoda

34 min

0
Пун Мјесец

Nauka i tehnologija

Večeras gledajte Supermjesec: Pred nama je najzanimljiviji mjesec za posmatranje neba, evo i zašto

38 min

0
Хрватски историчар у Сабору: "Реците то, усташки режим је починио геноцид над Србима, забраните ЗДС"

Region

Hrvatski istoričar u Saboru: "Recite to, ustaški režim je počinio genocid nad Srbima, zabranite ZDS"

42 min

0
Пјевачица Тејлор Свифт

Scena

Ona je 2025. bila najslušaniji izvođač: Evo ko se još nalazi na top listi Spotifaja

43 min

0

Više iz rubrike

Нови дан ново упозорење за грађане: Избјегавајте

Gradovi i opštine

Novi dan novo upozorenje za građane: Izbjegavajte

15 h

0
Аеродром Бихаћ

Gradovi i opštine

Stiglo odobrenje: BiH dobija još jedan aerodrom

16 h

1
Дотрајала инсталација узрок пожара у требињској Болници

Gradovi i opštine

Dotrajala instalacija uzrok požara u trebinjskoj Bolnici

17 h

0
Језиве слике у требињској болници: Медицинске сестре примијетиле дим испод врата, ово је био узрок пожара

Gradovi i opštine

Jezive slike u trebinjskoj bolnici: Medicinske sestre primijetile dim ispod vrata, ovo je bio uzrok požara

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

07

U Banjaluci sjednica Predsjedništva BORS-a: Prisustvuju Dodik i Minić

13

02

Govedarica za ATV: Većina nije pukla, sjednica je prekinuta i biće nastavljena

12

59

HNS o sramnoj izjavi Zukana Heleza: "Šokantan nastup da ne prođe nekažnjeno"

12

45

Pukla skupštinska većina u Gacku

12

35

Sramna izjava Heleza: Željana Zovko "poluretardirana, to su ta ustaška kopilad

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner