Pukla skupštinska većina u Gacku

Prekinuto je današnje skupštinsko zasijedanje u Gacku, a sve zbog odbornika SDS-a, koji sa DNS-om čine skupštinsku većinu.

Tek sto su usvojili dnevni red zapeli su na tački vezanoj za profesionalni status potpredsjednika Skupštine opštine Gacko, Srđana Vujovića iz DNS-a.

“Odbornici SDS-a su tražili pauzu od 15 minuta. Ostali su sat i po vremena nakon čega se nisu vratili na sjednicu. Zbog nedostatka kvoruma, prema poslovniku Skupština je prekinuta.” rekao je za ATV Siniša Madić predsjednik Skupštine Gacko.

Baš Mandić je na dnevni red danas uvrstio tačku vezanu za profesionalni status potpredsjednika skupštine Srđana Vujovića, odbornika DNS-a.

No Gackom već kolaju stvarni razlozi raskola u većini.

"Problem je nova direktorica Doma zdravlja u Gacku. Ona je kadar iz DNS-a od radnog iskustva ima samo rad u jednom marketu. Tamo su doktori ljuti i nezadovoljni. Među njima je i doktorica Vera Govedarica koja je odbornik SDS-a. Ona je sve i pokrenula",ATV-u priča izvor iz Gacka.

Na današnjoj sjednicu se trebalo pričati i o mnogo važnijim tačkama. Zbog poljuljane skupštinske većine Gacko bi moglo ostati bez rebalans budžeta za ovu i nacrta za sljedeću godinu ali i planiranog kreditnog zaduženja.