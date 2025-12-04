Federika Mogerini podnijela ostavku

Izvor:
Telegraf
04.12.2025
13:33
Komentari:0
Federika Mogerini, bivša šefica diplomatije EU, podnijela je ostavku na mjesto rektorke Koledža Evrope nakon što je osumnjičena u istrazi o prevari u vezi sa navodnim favorizovanjem u diplomatskoj obuci koju finansira EU.
"U skladu sa najvećom strogošću i pravičnošću sa kojom sam uvijek obavljala svoje dužnosti, danas sam odlučila da podnesem ostavku na mjesto rektorke", navela je Mogerini u saopštenju.
Ova izjava dolazi dan nakon što je visoki zvaničnik EU Stefano Sanino rekao da će se penzionisati krajem decembra nakon što je i sam osumnjičen u istrazi.
Sanino je šef Generalnog direktorata Komisije za Bliski istok, Severnu Afriku i Zaliv.
Republika Srpska
Ministar najavio: Povećanje plata za zaposlene u obrazovanju i kulturi
Istraga, koju vodi tužilac EU, fokusira se na jednogodišnji ugovor dodeljen Koledžu Evrope u okviru tendera za pokretanje nove akademije za obuku mladih nacionalnih diplomata i službenika EU za buduće uloge koje predstavljaju Evropu u inostranstvu.
Tužioci sumnjaju da su se, tokom 2021–22. godine, Koledž i diplomatska služba EU možda dogovarali kako bi nepravilno usmjerili sredstva EU ka projektu, uključujući i navodno unapred obavještavanje Koledža o tenderu. Tender je formalno otvoren za univerzitete širom Evrope. Mogerini se i dalje smatra nevinom dok traje istraga.
"Imam puno povjerenje u pravosudni sistem i vjerujem da će se utvrditi ispravnost postupaka Koledža", navela je Mogerini u saopštenju nakon što je puštena iz pritvora, dodajući da će ponuditi "punu saradnju vlastima".
Mogerini je rektor Koledža Evrope od 2020. godine, nadgledajući njegove kampuse u Brižu, Varšavi i Tirani. Takođe je preuzela ulogu direktorke diplomatske akademije 2022. godine, poziciju koju su vlade EU učinile trajnom 2024. godine, finansirajući je sa 1,7 miliona evra godišnje.
(telegraf)
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Zanimljivosti
3 h0
Republika Srpska
3 h1
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Svijet
5 h0
Najnovije
Najčitanije
16
42
16
34
16
27
16
25
16
23
Trenutno na programu