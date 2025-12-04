Logo
Dodik: Trajno i sistemski putem zakona riješiti poziciju boraca u Republici Srpskoj

ATV

04.12.2025

12:10

Додик: Трајно и системски путем закона ријешити позицију бораца у Републици Српској
Foto: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik zahvalio je Boračkoj organizaciji Republike Srpske za poziv da prisustvuje današnjoj sjednici Predsjedništva BORS-a i da ga raduje što će biti utvrđeno na koji način će se riješiti pozicija boraca u Srpskoj.

"Raduje me što će biti razgovora o predloženim rješenjima i što će biti utvrđeno na koji način će se trajno i sistemski putem zakona riješiti pozicija boraca u Republici Srpskoj",naveo je Dodik u objavi na Iksu.

U Banjaluci će danas biti održana vanredna sjednica Predsjedništva BORS-a na kojoj će se razmatrati izmjene i dopune Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata.

Najavljeno je da će sjednici prisustvovati i predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Milorad Dodik

Republika Srpska

