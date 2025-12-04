Dodik čestitao slavu manastiru Hilandar - Vavedenje Presvete Bogorodice

Visokoprepodobnom arhimandritu Metodiju i bratstvu Svete carske srpske lavre manastira Hilandar čestitam veliki i svešteni praznik i slavu - Vavedenje Presvete Bogorodice, poručio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

U ovom blagoslovenom danu želim da i u godinama koje predstoje manastir Hilandar ostane neugasiva srpska… pic.twitter.com/vei0dQKtQ8 — Milorad Dodik (@MiloradDodik) December 4, 2025

''U ovom blagoslovenom danu želim da i u godinama koje predstoje manastir Hilandar ostane neugasiva srpska svetinja, stub i bedem pravoslavlja, duhovni izvor kome će se naš narod uvijek vraćati, u miru i radosti, ali naročito i u danima iskušenja'', napisao je Dodik na svoim Iks nalogu.

''Želim vam svako dobro od Gospoda, dobro zdravlje i snagu duha. Neka vaša molitva i trud budu blagoslov za sav naš narod, na slavu Božiju i na duhovno uzrastanje svih nas'', naveo je Dodik u čestitki.

Vavedenje Presvete Bogorodice je i praznik hramovna i slava srpskog manastira Hilandara na Svetoj Gori, zadužbini Svetog Simeona Mirotočivog i njegovog sina Svetog Save.