Dodik čestitao slavu manastiru Hilandar - Vavedenje Presvete Bogorodice

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik čestitao je slavu manastiru Hilandar, Vavedenje Presvete Bogorodice.
Visokoprepodobnom arhimandritu Metodiju i bratstvu Svete carske srpske lavre manastira Hilandar čestitam veliki i svešteni praznik i slavu - Vavedenje Presvete Bogorodice, poručio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
''U ovom blagoslovenom danu želim da i u godinama koje predstoje manastir Hilandar ostane neugasiva srpska svetinja, stub i bedem pravoslavlja, duhovni izvor kome će se naš narod uvijek vraćati, u miru i radosti, ali naročito i u danima iskušenja'', napisao je Dodik na svoim Iks nalogu.
''Želim vam svako dobro od Gospoda, dobro zdravlje i snagu duha. Neka vaša molitva i trud budu blagoslov za sav naš narod, na slavu Božiju i na duhovno uzrastanje svih nas'', naveo je Dodik u čestitki.
Vavedenje Presvete Bogorodice je i praznik hramovna i slava srpskog manastira Hilandara na Svetoj Gori, zadužbini Svetog Simeona Mirotočivog i njegovog sina Svetog Save.
