Logo
Large banner

Dodik: Iz Sarajeva pokušavaju da se peru, ali neke prljavštine se nikad ne daju oprati

02.12.2025

15:29

Komentari:

21
Додик: Из Сарајева покушавају да се перу, али неке прљавштине се никад не дају опрати
Foto: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Nakon sramnog skandiranja u Skenderiji nameće se pitanje kako su to doživjeli Srbi koji su angažovani u Košarkaškom savezu BiH, te Srbi koji nastupaju za tu reprezentaciju, upitao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Takva atmosfera, puna mržnje prema Srbima, sigurno navodi na razmišljanje kako nastaviti dalji angažman unutar takve reprezentacije i takvog saveza. Vidim da ovi iz Sarajeva pokušavaju da se peru, ali neke prljavštine se nikada i ničim ne daju oprati. Mržnja prema Srbiji, Republici Srpskoj i srpskom narodu u cjelini je istinski odraz stanja bošnjačko muslimanskog političkog Sarajeva", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Kako navodi, vrijeđati Srbe, Srbiju i Republiku Srpsku je primitivizam kojim se oni ponose.

"Vrijeđati predsjednika Vučića na takav način je instruisani povik istog tog Sarajeva. Da je negdje neko s naše strane viknuo "Bakire, pederu" ili "Dino, pederu" - u Sarajevu bi to nazvali genocidom, ili najmanje agresijom, te zatražili intervenciju NATO-a. Zbog svega je jasno da je BiH propala i da u njoj nema mjesta za nadu. Izgubljena je u vremenu i prostoru. Preživjeće Srbi i njih", zaključio je Dodik.

Podijeli:

Tagovi:

Milorad Dodik

Sarajevo

Komentari (21)
Large banner

Više iz rubrike

Пријевремени избори

Republika Srpska

CIK naredio da se "ponovo broji" na nekim biračkim mjestima: Oglasio se Stevandić

12 h

1
Додик: Насер Орић боље да објасни убиство судије Илића и масакрирање дјечака Стојановића

Republika Srpska

Dodik: Naser Orić bolje da objasni ubistvo sudije Ilića i masakriranje dječaka Stojanovića

12 h

5
ЦИК БиХ донио наредбу: Поново броје гласове на овим бирачким мјестима!

Republika Srpska

CIK BiH donio naredbu: Ponovo broje glasove na ovim biračkim mjestima!

14 h

1
Влада Српске преузима обавезе РиТЕ Угљевик

Republika Srpska

Vlada Srpske preuzima obaveze RiTE Ugljevik

1 d

4
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

54

Đokić za ATV: Cijene struje u Srpskoj ostaju najniže u regionu

22

40

Završen sastanak Putina i Vitkofa u Kremlju

22

37

Vuk Karadžić dobija trg u Beču

22

30

Tinejdžer (16) iz BiH pokušao da uđe u Njemačku sa lažnim dokumentima

22

27

Koje je idealno vrijeme za večeru tokom zime?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner