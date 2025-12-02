Dodik: Iz Sarajeva pokušavaju da se peru, ali neke prljavštine se nikad ne daju oprati

Nakon sramnog skandiranja u Skenderiji nameće se pitanje kako su to doživjeli Srbi koji su angažovani u Košarkaškom savezu BiH, te Srbi koji nastupaju za tu reprezentaciju, upitao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Takva atmosfera, puna mržnje prema Srbima, sigurno navodi na razmišljanje kako nastaviti dalji angažman unutar takve reprezentacije i takvog saveza. Vidim da ovi iz Sarajeva pokušavaju da se peru, ali neke prljavštine se nikada i ničim ne daju oprati. Mržnja prema Srbiji, Republici Srpskoj i srpskom narodu u cjelini je istinski odraz stanja bošnjačko muslimanskog političkog Sarajeva", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Kako navodi, vrijeđati Srbe, Srbiju i Republiku Srpsku je primitivizam kojim se oni ponose.

"Vrijeđati predsjednika Vučića na takav način je instruisani povik istog tog Sarajeva. Da je negdje neko s naše strane viknuo "Bakire, pederu" ili "Dino, pederu" - u Sarajevu bi to nazvali genocidom, ili najmanje agresijom, te zatražili intervenciju NATO-a. Zbog svega je jasno da je BiH propala i da u njoj nema mjesta za nadu. Izgubljena je u vremenu i prostoru. Preživjeće Srbi i njih", zaključio je Dodik.