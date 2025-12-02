CIK BiH donio naredbu: Ponovo broje glasove na ovim biračkim mjestima!

Centralna izborna komisija BiH je na jučerašnjoj sjednici donijela naredbu kojom se nalaže Glavnom centru za brojanje da izvrši ponovno kontrolno brojanje glasačkih listića sa redovnih biračkih mjesta i utvrdi rezultate izbora u osnovnim izbornim jedinicama, navode iz CIK-a.

Iz CIK-a navode da će se ponovo prebrojati glasovi, po službenoj dužnosti, na tri biračka mjesta u Banjaluci, Laktašima i Zvorniku.

"Po službenoj dužnosti u osnovnoj izbornoj jedinici Zvornik, na biračkom mjestu 083B028; po službenoj dužnosti u osnovnoj izbornoj jedinici Banja Luka, na biračkim mjestima 034B113; po službenoj dužnosti u osnovnoj izbornoj jedinici Laktaši, na biračkom mjestu 011B014B", navode iz CIK-a.

U cilju pronalaska izvoda iz Centralnog biračkog spiska Centralna izborna komisija BiH je naredila Glavnom centru za brojanje i da izvrši otvaranje vreća sa glasačkim materijalom, za sljedeća biračka mjesta:

- Osnovna izborna jedinica Gradiška, biračko mjesto 010B046

- Osnovna izborna jedinica Brčko Distrikt BiH, biračko mjesto 200C086

- Osnovna izborna jedinica Bijeljina, biračko mjesto 029B130

"Glavni centar za brojanje će aktivnosti po navedenim naredbama početi danas u 15:00 časova i istim mogu prisustvovati posmatrači akreditovani za posmatranje rada Glavnog centra za brojanje", navode iz CIK-a.