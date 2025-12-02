CIK BiH donio naredbu: Ponovo broje glasove na ovim biračkim mjestima!

Izvor:
02.12.2025
Centralna izborna komisija BiH je na jučerašnjoj sjednici donijela naredbu kojom se nalaže Glavnom centru za brojanje da izvrši ponovno kontrolno brojanje glasačkih listića sa redovnih biračkih mjesta i utvrdi rezultate izbora u osnovnim izbornim jedinicama, navode iz CIK-a.
Iz CIK-a navode da će se ponovo prebrojati glasovi, po službenoj dužnosti, na tri biračka mjesta u Banjaluci, Laktašima i Zvorniku.
"Po službenoj dužnosti u osnovnoj izbornoj jedinici Zvornik, na biračkom mjestu 083B028; po službenoj dužnosti u osnovnoj izbornoj jedinici Banja Luka, na biračkim mjestima 034B113; po službenoj dužnosti u osnovnoj izbornoj jedinici Laktaši, na biračkom mjestu 011B014B", navode iz CIK-a.
U cilju pronalaska izvoda iz Centralnog biračkog spiska Centralna izborna komisija BiH je naredila Glavnom centru za brojanje i da izvrši otvaranje vreća sa glasačkim materijalom, za sljedeća biračka mjesta:
- Osnovna izborna jedinica Gradiška, biračko mjesto 010B046
- Osnovna izborna jedinica Brčko Distrikt BiH, biračko mjesto 200C086
- Osnovna izborna jedinica Bijeljina, biračko mjesto 029B130
"Glavni centar za brojanje će aktivnosti po navedenim naredbama početi danas u 15:00 časova i istim mogu prisustvovati posmatrači akreditovani za posmatranje rada Glavnog centra za brojanje", navode iz CIK-a.
