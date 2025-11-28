CIK mijenja tender za izborne tehnologije

CIK će morati da poštuje ugovorenu količinu predmeta nabavke, jedan je to od rezultata žalbenog postupka prema žalbi jednog od ponuđača na tenderu za nabavku sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića.

S tim u vezi, moraće da mijenja sve klauzule tenderske dokumentacije koje se odnose na pravo ugovornog organa da naknadno mijenja količinu glasačkih listića koje nabavlja, bez obzira na to koliko im listića bude trebalo. Centralna izborna komisija je u tenderskoj dokumentaciji zamislila da listiće plati onoliko koliko naknadno procijeni da joj treba, ali da, bez obzira na to da li ta količina bude i veća od predviđene tenderskom dokumentacijom, to plati maksimalno onoliko koliko je ugovoreno prema ponudi koju dostavi dobavljač. Dodatno, CIK neće moći da provodi pregovarački postupak za dodatne ili nove usluge štampanja u slučaju. Žalilac je, očigledno, dokazao da je navedenim propozicijama prekršen Zakon o javnim nabavkama. Zakonom propisano načelo aktivne konkurencije narušeno je i u dijelu koji se odnosi na reprogram poreskih obaveza, koji će se takođe morati brisati.

"Ukoliko je ponuđač zaključio sporazum o reprogramu obaveza ili odgođenom plaćanju obaveza i izvršio samo jednu uplatu obaveza, neposredno prije dostave ponude, ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvršavaju svoje obaveze i taj ponuđač neće biti kvalifikovan u ovom postupku javne nabavke" navedeno je pod tačkom 13.2.3 TD za nabavku sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića.

CIK je dalje odlučio da djelimično uvaži žalbu na favorizovanje ISO standarda, izričito zahtijevanje da terminali za biometrijsku identifikaciju birača primjenjuju eksplicitnu tehnologiju „FBI PIV“, odnosno američku tehnologiju potvrde ličnog identiteta, te davanje prednosti ponuđačima koji proizvode biometrijsku opremu i opremu za skeniranje.

"Ovako postavljeni pod kriterijumi dati su u suprotnosti sa članom 3 ZJN jer favorizuju samo one ponuđače koji posjeduju ili proizvode biometrijsku opremu i opremu za skeniranje pa mogu ponuditi kratak rok isporuke i dati dužu garanciju i time ostvariti maksimalan broj bodova, bez obzira na njihove ostale kapacitete u pogledu realizacije ostalih aspekata ponude", navedeno je u žalbi na TD za nabavku sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića

Djelimično će biti uvažena i primjedba na to što je CIK od ponuđača, pored edukacije korisnika i tehničkog osoblja, tražio da ponuđač dodatno obezbijedi još 5.565 operatera za instaliranje i postavljanje opreme i dežurstvo na biračkom mjestu – dan uoči i na dan izbora.

Sve usvojene ili djelimično usvojene primjedbe iz žalbe koja je u najvećoj mjeri pritisnula Centralnu izbornu komisiju da mijenja tendersku dokumentaciju su, uslovno rečeno, najbezbolnije i najbezazlenije tačke kršenja Zakona o javnim nabavkama i portretisanja željenog dobavljača na koje ukazuje predmetna žalba. Niz tačaka u kojima žalilac ukazuje na potpunu neregularnost tendera CIK je ignorisao. Među njima su nezakonito postavljeni rokovi za realizaciju ugovora, godina proizvodnje opreme, reference glavnog projekt menadžera, nezakonitost i nepreciznost tehničkih specifikacija u dijelu dokazivanja karakteristika opreme i tako dalje. Sljedeća adresa za pritužbe na tender koji je CIK raspisao za specifične izborne tehnologije je Kancelarija za žalbe BiH, koja bi, ukoliko usvoji žalbu, mogla da poništi tendersku dokumentaciju i vrati predmet CIK-u na ponovno postupanje.