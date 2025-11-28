Logo
Large banner

CIK mijenja tender za izborne tehnologije

Autor:

Andrea Jaglica

28.11.2025

19:14

Komentari:

0
CIK BIH Centralna izborna komisija
Foto: ATV

CIK će morati da poštuje ugovorenu količinu predmeta nabavke, jedan je to od rezultata žalbenog postupka prema žalbi jednog od ponuđača na tenderu za nabavku sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića.

S tim u vezi, moraće da mijenja sve klauzule tenderske dokumentacije koje se odnose na pravo ugovornog organa da naknadno mijenja količinu glasačkih listića koje nabavlja, bez obzira na to koliko im listića bude trebalo. Centralna izborna komisija je u tenderskoj dokumentaciji zamislila da listiće plati onoliko koliko naknadno procijeni da joj treba, ali da, bez obzira na to da li ta količina bude i veća od predviđene tenderskom dokumentacijom, to plati maksimalno onoliko koliko je ugovoreno prema ponudi koju dostavi dobavljač. Dodatno, CIK neće moći da provodi pregovarački postupak za dodatne ili nove usluge štampanja u slučaju. Žalilac je, očigledno, dokazao da je navedenim propozicijama prekršen Zakon o javnim nabavkama. Zakonom propisano načelo aktivne konkurencije narušeno je i u dijelu koji se odnosi na reprogram poreskih obaveza, koji će se takođe morati brisati.

"Ukoliko je ponuđač zaključio sporazum o reprogramu obaveza ili odgođenom plaćanju obaveza i izvršio samo jednu uplatu obaveza, neposredno prije dostave ponude, ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvršavaju svoje obaveze i taj ponuđač neće biti kvalifikovan u ovom postupku javne nabavke" navedeno je pod tačkom 13.2.3 TD za nabavku sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića.

CIK je dalje odlučio da djelimično uvaži žalbu na favorizovanje ISO standarda, izričito zahtijevanje da terminali za biometrijsku identifikaciju birača primjenjuju eksplicitnu tehnologiju „FBI PIV“, odnosno američku tehnologiju potvrde ličnog identiteta, te davanje prednosti ponuđačima koji proizvode biometrijsku opremu i opremu za skeniranje.

"Ovako postavljeni pod kriterijumi dati su u suprotnosti sa članom 3 ZJN jer favorizuju samo one ponuđače koji posjeduju ili proizvode biometrijsku opremu i opremu za skeniranje pa mogu ponuditi kratak rok isporuke i dati dužu garanciju i time ostvariti maksimalan broj bodova, bez obzira na njihove ostale kapacitete u pogledu realizacije ostalih aspekata ponude", navedeno je u žalbi na TD za nabavku sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića

Djelimično će biti uvažena i primjedba na to što je CIK od ponuđača, pored edukacije korisnika i tehničkog osoblja, tražio da ponuđač dodatno obezbijedi još 5.565 operatera za instaliranje i postavljanje opreme i dežurstvo na biračkom mjestu – dan uoči i na dan izbora.

Sve usvojene ili djelimično usvojene primjedbe iz žalbe koja je u najvećoj mjeri pritisnula Centralnu izbornu komisiju da mijenja tendersku dokumentaciju su, uslovno rečeno, najbezbolnije i najbezazlenije tačke kršenja Zakona o javnim nabavkama i portretisanja željenog dobavljača na koje ukazuje predmetna žalba. Niz tačaka u kojima žalilac ukazuje na potpunu neregularnost tendera CIK je ignorisao. Među njima su nezakonito postavljeni rokovi za realizaciju ugovora, godina proizvodnje opreme, reference glavnog projekt menadžera, nezakonitost i nepreciznost tehničkih specifikacija u dijelu dokazivanja karakteristika opreme i tako dalje. Sljedeća adresa za pritužbe na tender koji je CIK raspisao za specifične izborne tehnologije je Kancelarija za žalbe BiH, koja bi, ukoliko usvoji žalbu, mogla da poništi tendersku dokumentaciju i vrati predmet CIK-u na ponovno postupanje.

Podijeli:

Tagovi:

CIK BiH

žalba

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Pasoši BiH

BiH

Mnogi roditelji ovo ne znaju: BiH državljanstvo za djecu rođenu vani ima vremensko ograničenje

18 h

0
Кошарац: "Тројка" из ФБиХ у одлучивању - власт, а пред микрофонима - опозиција

BiH

Košarac: "Trojka" iz FBiH u odlučivanju - vlast, a pred mikrofonima - opozicija

22 h

0
Комичан тендер ЦИК-а: Хоћемо паре, али не знамо ни ми за шта

BiH

Komičan tender CIK-a: Hoćemo pare, ali ne znamo ni mi za šta

22 h

1
Махмуљину ни трага ни гласа - сви упућују на Суд БиХ, гдје "немају информације"

BiH

Mahmuljinu ni traga ni glasa - svi upućuju na Sud BiH, gdje "nemaju informacije"

23 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

58

Kineska firma mogući novi vlasnik Pume

11

55

Vasiljević: Pojam imovine ne može se prevesti u javnopravni institut

11

41

Orban o ukrajinskom sukobu: Otrežnjujuća realnost sadržana u američkom planu, ovo su ključne tačke

11

40

Poginuo državljanin Sirije (20), udario ga putnički voz

11

30

Darko Lazić u provodu sa mužem svoje bivše žene: Ovom fotografijom zapalio mreže

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner