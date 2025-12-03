Logo
Large banner

Dodik: Mlada reprezentacija Srpske u futsalu upisala se u istoriju sporta

Izvor:

ATV

03.12.2025

13:37

Komentari:

1
Додик: Млада репрезентација Српске у футсалу уписала се у историју спорта
Foto: X/@MiloradDodik/screenshot

Danas sam, zajedno sa ministarkom porodice, omladine i sporta Selmom Čabrić i pomoćnikom ministra Mitrom Lazićem, razgovarao sa članovima naše futsal reprezentacije Republike Srpske do 18 godina koji su se takmičili na Svjetskom školskom prvenstvu u Brazilu, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Naveo je da je čestitao na osvojenom izvanrednom sedmom mjestu i rezultatu, koji predstavlja jedan od najznačajnijih u istoriji školskog sporta Republike Srpske.

"Naši mladi sportisti su pokazali izuzetnu borbenost, disciplinu i kvalitet u konkurenciji najjačih svjetskih ekipa i ovim uspjehom nastavili da ispisuju najsvjetlije stranice školskog sport", naveo je Dodik.

Kaže da su sistematičan rad sa talentima i vizija razvoja sporta među učenicima u Republici Srpskoj dali ovaj sjajan rezultat i njihov uspjeh trajno se upisuje u istoriju sporta.

"Izuzetno sam ponosan na naše mlade sportiste, koji iz godine u godinu dokazuju svoju vrijednost i stoje rame uz rame s najuspješnijima na svjetskim takmičenjima",naglasio je Dodik.

Podijeli:

Tagovi:

Milorad Dodik

Republika Srpska

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Преминуо брат Љубе Аличића, пјевач утучен о туге

Scena

Preminuo brat Ljube Aličića, pjevač utučen o tuge

3 h

0
Постигнут договор: Европа забрањује увоз руског гаса

Ekonomija

Postignut dogovor: Evropa zabranjuje uvoz ruskog gasa

3 h

0
Земљотрес погодио Србију

Srbija

Zemljotres pogodio Srbiju

3 h

0
Спорни састојак сарме који је подијелио Балкан

Zanimljivosti

Sporni sastojak sarme koji je podijelio Balkan

3 h

0

Više iz rubrike

Влада Републике Српске

Republika Srpska

Počinju konsultacije za izradu budžeta za narednu godinu

9 h

0
Минић: Обећано - реализовано: Хотел "Љубиње" прешао у власништво општине

Republika Srpska

Minić: Obećano - realizovano: Hotel "Ljubinje" prešao u vlasništvo opštine

20 h

1
Реакције на наредбу ЦИК-а: ''Неће доћи ни до каквих промјена''

Republika Srpska

Reakcije na naredbu CIK-a: ''Neće doći ni do kakvih promjena''

21 h

1
Удружење позвало на бојкот Аце Лукаса

Republika Srpska

Udruženje pozvalo na bojkot Ace Lukasa

22 h

6
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

00

Krvava tuča zbog parkinga, muškarac prevezen u Urgentni

16

56

Sijarto: Evropski NATO gura svijet u rat

16

50

Donacija vrijedna 1,3 miliona KM: Sudska policija dobila 13 novih vozila

16

45

Drogiran htio da vozi autobus pun djece, policija odmah reagovala

16

44

Ovaj mali predmet privlači novac - nabavite ga odmah

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner