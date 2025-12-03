Dodik: Mlada reprezentacija Srpske u futsalu upisala se u istoriju sporta

Izvor:
Danas sam, zajedno sa ministarkom porodice, omladine i sporta Selmom Čabrić i pomoćnikom ministra Mitrom Lazićem, razgovarao sa članovima naše futsal reprezentacije Republike Srpske do 18 godina koji su se takmičili na Svjetskom školskom prvenstvu u Brazilu, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
Naveo je da je čestitao na osvojenom izvanrednom sedmom mjestu i rezultatu, koji predstavlja jedan od najznačajnijih u istoriji školskog sporta Republike Srpske.
"Naši mladi sportisti su pokazali izuzetnu borbenost, disciplinu i kvalitet u konkurenciji najjačih svjetskih ekipa i ovim uspjehom nastavili da ispisuju najsvjetlije stranice školskog sport", naveo je Dodik.
Danas sam, zajedno sa ministarkom porodice, omladine i sporta Selmom Čabrić i pomoćnikom ministra Mitrom Lazićem, razgovarao sa članovima naše futsal reprezentacije Republike Srpske do 18 godina koji su se takmičili na Svjetskom školskom prvenstvu u Brazilu.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) December 3, 2025
Kaže da su sistematičan rad sa talentima i vizija razvoja sporta među učenicima u Republici Srpskoj dali ovaj sjajan rezultat i njihov uspjeh trajno se upisuje u istoriju sporta.
Ovo su momci koji su pobijedili Brazil u futsalu. pic.twitter.com/9oW346rn16— Milorad Dodik (@MiloradDodik) December 3, 2025
"Izuzetno sam ponosan na naše mlade sportiste, koji iz godine u godinu dokazuju svoju vrijednost i stoje rame uz rame s najuspješnijima na svjetskim takmičenjima",naglasio je Dodik.
